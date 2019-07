Hejtman Netolický: Krajské zdravotnictví je odděleno mimo vyrovnávací platby od rozpočtu kraje

V rámci úvodního setkání v sídle Pardubického kraje byl ministr Vojtěch seznámen s průběhem fúze pěti samostatných nemocnic do jedné akciové společnosti. „Zpětně hodnotíme tento krok velmi kladně, protože se nám tím podařilo vyřešit celou řadu problémů včetně toho, že v rámci jednoho malého kraje spolu nemocnice bojovaly a přetahovaly si pacienty. Nyní je krajské zdravotnictví odděleno mimo vyrovnávací platby od rozpočtu kraje, což v minulosti nebylo. Obdobný krok je i dnes inovativní, jelikož žádný kraj touto cestou nešel, byť o tom některé regiony uvažují a žádají nás o metodickou pomoc,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

V areálu Pardubické nemocnice byla pro ministra Vojtěcha připravena prohlídka jednotlivých oddělení a setkání se zaměstnanci. Během zhruba hodinové prohlídky se ministr seznámil s nejaktuálnějšími novinkami v přístrojovém vybavení Pardubické nemocnice například v rámci onkogynekologického centra. Primář Germund Hensel představil ministru Vojtěchovi například laparoskopické věže se zobrazením 4K, technologii na detekci sentinelových uzlin nebo plasmovou koagulaci, které lékaři na tomto pracovišti dosud neměli k dispozici.

Důležitou investicí v areálu nemocnice bude centrální urgentní příjem, ten však časově předstihne jiná stavba, a to nový pavilon psychiatrie, na který byla získána dotace 220 milionů korun z IROP v rámci výzvy č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče I. Stavba byla zahájena letos v červnu a dokončena by měla být za dva roky.

Dětské centrum Veská

Poslední, avšak velmi důležitou zastávkou bylo Dětské centrum Veská. Kromě seznámení se s činností zařízení byla řeč o způsobu financování zdravotní péče. „V tuto chvíli je veškerá zdravotní péče mimo úhrady zdravotních pojišťoven, což je podle nás zcela jednoznačně špatně, protože dětská centra poskytují specializovanou a kvalitní zdravotní péči. Chceme, aby alespoň část výkonů byla z pojištění hrazena. Pan ministr nám přislíbil, že by Veská mohla být pilotním projektem státu, na kterém by se mohl nový systém vyzkoušet. To by nám umožnilo ušetřit finanční prostředky, které bychom do zařízení mohli uvolnit například prostřednictvím investic,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Na problematiku úhrad v rámci dětských center upozorňuje Pardubický kraj dlouhodobě. Na konci loňského roku se za účasti krajských radních Pavla Šotoly a Ladislava Valtra uskutečnilo ve Veské setkání s náměstkyní ministra zdravotnictví Alenou Šteflovou, náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Janou Hanzlíkovou a místopředsedkyní poslaneckého Výboru pro sociální politiku Olgou Richterovou.

