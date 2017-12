Hejtman Netolický: Martin Šonka povede v Moravské Třebové nábor do leteckého kroužku

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se zástupci Aeroklubu Moravská Třebová a města o možné spolupráci s moravskotřebovským gymnáziem při výcviku nejen mladých pilotů, ale také techniků, kterých je v české armádě nedostatek. Aeroklub již nyní nabízí studentům možnost pořízení leteckého průkazu, ale není schopní zajistit výuku většího množství studentů. Jednou z variant je vytvoření samostatné třídy zaměřené na letectví v rámci gymnázia po vzoru technických lyceí zaměřených na letectví, která fungují například ve Francii. V rámci českého vzdělávacího systému není podobný obor otevřen.

„Aeroklub navazuje spolupráci jak s naším gymnáziem, tak vojenskou školou a našim cílem je rozšířit možnosti leteckého výcviku v našem kraji. První možností je vytvoření kroužku, který nám může ukázat, jaký bude reálný zájem o toto vzdělávání. Druhou variantou, která je však během na delší trať, je vytvoření studijního oboru při našem gymnáziu. Musíme si jasně definovat, co bychom od nového oboru očekávali, a co by absolvent měl zvládat. Proto je nutné komunikovat nejen s vysokými školami, ale také armádou či dalšími aerokluby. Není to jednoduchá záležitost, jelikož by se jednalo o obor, se kterým nemáme v našem regionu žádnou zkušenost, a proto bychom mohli využít kontaktů v partnerském regionu Centre ve Francii, kde fungují letecká lycea,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Na počátku příštího roku, konkrétně 17. ledna, chceme spustit náborovou akci na letecký kroužek, jehož garantem bude jeden z nejlepších světových leteckých akrobatů a závodník série Red Bull Air Race Martin Šonka, který se v Moravské Třebové dlouhodobě připravuje,“ řekl hejtman Netolický.

Martin Šonka, který byl jednání na gymnáziu také přítomen, vznik debaty o vzniku samostatného oboru vítá a nabízí nejen morální, ale i přímou pomoc při vedení praktického výcviku. „Jediná střední škola v republice, která nabízí vzdělávání spojené s letectvím je ve Vodochodech, avšak jedná se o vzdělávání bez maturity. Vznik nového maturitního oboru by udělal z moravskotřebovského gymnázia unikátní školu v rámci celé republiky, a to i vzhledem ke vzdálenosti letiště. Pokud bychom obor dokázali odstartovat, získáme studenty z celé republiky,“ uvedl Martin Šonka.

Hlavní činností aeroklubu je provozování, organizace, propagace a podpora sportovního a rekreačního létání a parašutismu včetně zajištění leteckého výcviku a pořádání sportovních a společenských akcí. Letecká činnost Aeroklubu je organizována v tzv. odborech, a to v Plachtařském odboru (bezmotorové létaní na kluzácích - větroních), v Ultralehkém odboru (létání na ultralehkých letadlech) a v Motorovém odboru (létání na motorových letadlech). Aeroklub je zároveň majitelem a provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště Moravská Třebová.