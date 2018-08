Hejtman Netolický: Na dálnici D35 čekáme přes dvacet let. Stát by se měl z chyb konečně poučit

Rozhodnutí antimonopolního úřadu určitě není dobrá zpráva nejen pro občany našeho kraje, ale pro celou Českou republiku, protože se opět zpožďuje výstavba prvních dvou úseku dálnice D35. To, že bude zahájen v pořadí druhý úsek z Časů do Ostrova, nemění nic na tom, že je nutné vyvinout maximální úsilí k urychlené výstavbě prvního úseku z Opatovic do Časů. Nedovedu si totiž představit, že by řidiči při cestě z Prahy nejprve u Opatovic sjeli na silnice nižších tříd, potom u Časů najeli na novou dálnici a opět u Ostrova z ní sjeli.

Stavbu D35, původně R35, očekávají české i moravské kraje s napětím už více jak 20 let. Pamatuji si sliby ministra dopravy, který s optimismem zahajoval stavbu dálnice před krajskými volbami v roce 2016. Je úsměvné, že šlo pouze o archeologický průzkum, na což jsme tehdy upozorňovali s tím, že průzkum rozhodně neznamená zahájení samotné investiční akce.

Celá záležitost je podle mého názoru možná i ukázkou podcenění celé veřejné zakázky. Nyní však nezbývá nic jiného, než vyvinout maximální úsilí, abychom investora a Ředitelství silnic a dálnic donutili k urychlenému konání, protože silnice I/35 je v současné době zahlcena nejen nákladní, ale i osobní dopravou. Řada obyvatel našeho kraje se této silnici vyhýbá přes silnice nižších tříd, aby vůbec nemuseli tuto páteřní komunikaci využít.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD

hejtman



Ačkoliv jsme si již zvykli na optimistické termíny dokončení dálnice, myslím si, že by se stát mohl poučit například i od našeho kraje, protože již druhým rokem vedle soutěže na nejnižší nabídkovou cenu využíváme kritéria délky realizace stavby, což vedlo ke zkrácení délky stavby až o jednu polovinu. Přitom rozhodně nedošlo k navýšení cen, které se pohybují na stále stejné úrovni. Doufám, že si konečně stát vezme z této chyby ponaučení a bude přistupovat k zakázkám ve veřejném zájmu výrazně flexibilněji.

