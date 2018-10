Hejtman Netolický: Rozhledna na Králický Sněžník patří

Vzhledem k důležitosti této mezinárodní konference se ji kromě starostů obcí Sdružení obcí Orlicko a sdružení Orlické hory a Podorlicko zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Ten se v rámci setkání seznámil mimo jiné se stavem záměru na vybudování rozhledny na Králickém Sněžníku, která by měla nahradit původní rozhlednu s turistickou chatou, která byla zbourána v 70. letech minulého století. „Původní 33 metrů vysoká rozhledna byla postavena koncem 19. století a i vlivem událostí druhé světové války poté setrvale chátrala, až byla v roce 1973 zbourána. Nový projekt zahrnuje kromě stavby věže také budování informačního střediska v Králíkách,“ uvedl hejtman. Ten však upozornil na finanční náročnost celého záměru. „Projekt je naceněn na částku přesahující 100 milionů korun, což přesahuje 22 procent z celkové alokace programu, ve kterém je současné době připraveno 62 projektů a převis celkové alokace je de facto čtyřnásobný,“ řekl hejtman. „Osobně mi velmi záleží na tom, aby na Králickém Sněžníku rozhledna byla. Současný návrh dokonce zaujal obyvatele v okolí na tolik, že již rozhledna dostala přezdívku, která by mohla zlidovět. Dle tvaru jí místní přezdívají mixér,“ dodal hejtman Netolický.

Další část bloku byla věnována celému projektu Česko-polská Hřebenovka. Projekt předpokládá využití historického dědictví v podobě hřebenových tras a má velký potenciál udržet návštěvníky nejen na jednodenní, ale i na vícedenní pobyty s přespáním, což je hlavní přínos pro zaměstnanost v příhraničních oblastech. „V rámci projektu, jehož partnerem je také náš kraj, bude vystaveno celkem 11 rozhleden, přičemž osm bude historickým obnovením zaniklých rozhleden či vyhlídkových míst nebo využitím jiného historického dědictví. Pouhé tři rozhledny budou zcela nové,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Do celého projektu je zapojeno těžko uvěřitelných 18 partnerů, kterými jsou kromě našeho také Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Liberecký kraj a obce na trase hřebenovky. Náklad projektu, jehož realizace má být dokončena v říjnu 2020 činí přes tři miliony eur,“ řekl k projektu hejtman.

Další přednáška v rámci konference byla zacílena na témata budování singletracků. „V současné době je připravován projekt Singletracku Orlicko, který by měl do oblasti Suchého vrchu a Bukové hory přivést další nadšence horské cyklistiky. V současné době již probíhají projekční práce na první etapě, která by měla měřit až 25 kilometrů ve třech okruzích různé náročnosti, takže si na své přijdou jak amatérští, tak zkušenější cyklisté,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který si společně s dalšími účastníky konference vyslechl přednášky týkající se Singletracku pod Smrkem či Singletracku Glacensis.

Ve druhé části čtvrtečního programu se účastníci konference seznámili s projektem: Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti, problematikou lázeňství v česko-polském pohraničí a projektem Tajemství vojenského podzemí. Páteční program bude ve znamení studijní cesty s prohlídkou Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, jednoho ze Zámků na Orlici, které byly v loňském roce oceněny titulem Excelentní evropské destinace.

