Hejtman Netolický: V Michalovcích dávkuje pacientům léky automat

Ta je první všeobecnou nemocnicí, která byla na Slovensku postavena téměř po 30 letech a je součástí sítě nemocnic Svět zdraví patřící do skupiny Penta.

„Případ nemocnice v Michalovcích je do jisté míry obdobný jako naše nemocnice v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, jelikož stará nemocnice byla rovněž pavilonová, špatně udržovatelná a již neodpovídala modernímu zdravotnictví. Soukromý investor, který je součástí nadnárodní sítě provozující nemocnice a polikliniky také v České republice a v Polsku, se rozhodl na místě původního zařízení postavit zcela novou nemocnici za celkovou částku přibližně 900 milionů korun. Doba výstavby včetně projektování byla čtyři roky,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zástupce nemocnice a společnosti Svět zdraví seznámil s fungováním současného krajského zdravotnictví včetně fúze pěti zdravotnických zařízení do jedné akciové společnosti. „Možnosti soukromého investora jsou samozřejmě jiné než v případě krajské samosprávy, a to nejen co se týká finančních možností, ale také postupů pro výběr dodavatele, nákup materiálu a technického vybavení. Je však důležité, abychom se hlouběji seznámili s fungováním zařízení, které svojí velikostí odpovídá nemocnici v Ústí nad Orlicí,“ řekl hejtman Martin Netolický, který se v minulosti seznámil s provozem urgentních příjmů ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové či rakouském Badenu nedaleko Vídně.

Jednou z technických vymožeností nové nemocnice je automatický systém podávání léčiv. „Jedná se o unikátní systém, který nemá ve střední Evropě obdobu. Vše je nastavené tak, že poté, co lékař předepíše jednotlivá léčiva pacientům, jsou automaticky nadávkována a zabalena. Před distribucí pacientům funguje několikanásobná důsledná kontrola tak, aby nedošlo k žádnému problému,“ sdělil hejtman Netolický.

Navzdory tomu, že se jedná o všeobecnou nemocnici, poskytuje také náročnější zdravotní péči než je obvyklé u regionálních zdravotnických zařízení. „Nemocnice se prioritně zaměřuje na akutní případy v oborech jako je chirurgie, urologie, traumatologie a ortopedie. Velký prostor je věnován pediatrii a interním oborům s důrazem na neurologii včetně léčby cévních mozkových příhod, pneumologii a urgentní medicíně. Nemocnice působí rovněž jako onkologické centrum pro východní Slovensko,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr.

Společným problémem českého i slovenského zdravotnictví je nedostatek kvalifikovaného personálu. „Stejně jako v našich nemocnicích je i zde problém s nedostatkem zdravotních sester a vybraných medicínských oborů. Slovenskou nevýhodou v tomto smyslu je navíc i velké množství zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči. Téměř každé okresní město má svoji nemocnici, která je však často téměř prázdná. Jedná se o pozůstatek bývalého režimu, kdy byla tato zařízení stavěna bez ohledu na ekonomickou výhodnost provozu,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.