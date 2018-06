Hejtman Okleštěk: Podpořit světový turnaj ve stolním tenisu je pro kraj samozřejmostí

Tradičně na konci prázdnin se Olomouc stane centrem světového stolního tenisu. Ve dnech 21. až 26. srpna se v hanácké metropoli už posedmé uskuteční turnaj, na němž budou startovat hráči a hráčky z absolutní světové špičky. Na tiskové konferenci v sídle krajského úřadu to dnes uvedli organizátoři akce.

Pořadatelé slibují účast takových hvězd, jakými jsou legendární Němec Timo Boll, mistr Evropy Emmanuel Lebbesson a řada asijských hráčů, včetně loňského vítěze Japonce Tomokazu Harimota. „Máme veliký zájem na tom, aby se tento geniální junior opět představil na našem turnaji. Nebude však jediný, letos se turnajů světové série pravidelně účastní i přední hráči a hráčky z Číny. Nic lepšího světový stolní tenis nenabízí,“ řekl místopředseda České asociace stolního tenisu Nikolas Endal.

Czech Open, na kterém se bude hrát o celkovou dotaci 160 000 dolarů, podpořil Olomoucký kraj. „Podpora tak prestižní akce, jakou je světový turnaj ve stolním tenisu, je pro Olomoucký kraj samozřejmostí. Nejde jen o sportovní rozměr události, ale také o to, že na špičkové hráče se do Olomouce přijedou podívat lidé z celého světa, kteří tak dostanou příležitost poznat náš region,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Závěr turnaje v loňském roce živě přenášelo jedenáct televizních stanic z celého světa. „Sledovanost bojů o medaile vloni dosáhla 500 miliónů televizních diváků. Nám je občas vyčítáno, že podporujeme akce, o něž není ze strany veřejnosti zájem. Předchozí číslo dokazuje, že to není pravda,“ doplnil náměstek hejtmana Jiří Zemánek.

Systém turnaje bude stejný jako v loňském roce. První dva dny se hraje kvalifikace a od 23. srpna hlavní soutěže.

Fanoušci se mohou těšit také na domácí hráče. Do Olomouce přijede letošní mistr Evropy do 21 let Tomáš Polanský nebo členové družstva mužů, které na MS ve Švédsku obsadilo 13. místo. Chybět nebudou ani české reprezentantky.

