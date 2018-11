Hejtman Okleštěk vyrazil opět do terénu. Zajímal se o problémy firem

Přímo ve výrobní hale jednoho z významných zaměstnavatelů v kraji zjišťoval hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, co firmy v regionu trápí a v čem by jim mohlo hejtmanství pomoci.

Do podniku Honeywell Aerospace Olomouc v Hlubočkách Mariánském Údolí zamířil v úterý 6. listopadu společně s náměstky pro oblast dopravy a školství.

„Není to první, ani poslední firma, kterou jsem navštívil. Většinu z nich trápí stejné problémy – špatná dopravní obslužnost a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Rozvoj silniční sítě si hejtmanství stanovilo jako jednu ze svých priorit a kromě podpory učňovského školství chystáme na příští rok i projekt, jehož cílem je rozvoj vysokoškolsky vzdělaných odborníků,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk.

Firma v Mariánském Údolí se zabývá výrobou dílců pro letecké motory. „V tomto okamžiku bychom potřebovali nejméně osm desítek schopných zaměstnanců. Ti bohužel na trhu práce chybí,“ posteskl si při setkání s hejtmanem generální ředitel společnosti Martin Šebesta.

Zástupci firmy, která například formou exkurzí, přednáškami a nabídkou odborné praxe či stipendijním programem, spolupracuje se základními, středními i vysokými školami, vidí řešení v ještě důraznější podpoře technických oborů a jejím zacílení na rodiče.

„Olomoucký kraj se podpoře technicky zaměřených vzdělávacích oborů věnuje dlouhodobě. Na středních školách a učilištích, které zřizujeme, máme například jako motivační složku propracovaný systém stipendií. Působíme ale i na mladší děti tím, že podporujeme domy dětí a mládeže, které nabízí různé technicky zaměřené kroužky,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek.

V Mariánském Údolí byla řeč také o výstavbě cyklostezek, po nichž by se zaměstnanci společnosti mohli dostat do práce. A došlo i na dotazy ohledně opravy silnice, která obcí prochází. „Průtah je už v hodně špatném stavu. Víme o tom a opravu plánujeme na co nejbližší možný termín,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Zahradníček.

