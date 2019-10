Hejtman Půta: Liberecký kraj požaduje jasné garance polské vlády

Včera skončila lhůta pro připomínkování dokumentace záměru rozšíření těžby v polském dole Turow na životní prostředí EIA. Chci poděkovat všem, kteří svoje připomínky poslali, pracovali na nich, zúčastnili se informativního setkání v Chotyni, nebo veřejného projednání záměru v Bogatynii a dlouhodobě se tématu věnují.

Děkuji obyvatelům, starostům, zastupitelům, aktivistům, úředníkům, novinářům, prostě všem, kteří chtějí odpovědi na otázky, které musí napadnout každého, kdo v okolí dolu žije a to bez ohledu na to, v které části Trojzemí to je a jaká je jeho mateřská řeč.

Ptáte se, co se bude dít dál?

Ve čtvrtek a v pátek proběhnou ve Wroclawi mezinárodní expertní konzultace, kde budeme znovu uplatňovat naše připomínky k záměru. Včera jsem oslovil pana ministra Richarda Brabce s prosbou a žádostí o jasné stanovisko zástupců Ministerstvo životního prostředí na tomto jednání a odmítnutí záměru rozšíření těžby jako celku. Ja se pokusím zopakovat stanovisko Liberecký kraj, se kterým jsem tak trochu nepřeložen neuspěl na veřejném projednání v Bogatynii. Snad mi znovu nebudou měřit čas, překladatelku budeme mít pro jistotu vlastní.

Bc. Martin Půta SLK

hejtman



Polsko vyrábí 84 procent elektřiny z hnědého uhlí a ještě dlouhé roky se to bohužel nezmění. Je to smutná, ale z naší pozice jen těžko ovlivnitelná skutečnost. Také proto udělá investor, polská statni firma PGE, všechno proto, aby v těžbě pokračovala a využila celé ložisko. Budou těžit stejně jako těžíme my v Česku, nebo naši sousedé v Německu. Zatím zařídit fungování energetiky bez uhlí stále neumíme. Bohužel...

Liberecký kraj požaduje jasné garance polské vlády za případné škody, ovlivnění zdrojů pitné vody, stavu povrchových vod a toků, poškození životního prostředí, překročení limitů hluku a zvýšené prášnosti. Žádáme vybudování monitorovací sítě, která bude dodržování všech limitů dlouhodobě kontrolovat a garantovat. V případě porušení závazků a norem podpoříme obyvatele a obce při podání sousedských žalob na investora.

Bude to ještě dlouhá cesta, ale vzdát to nesmíme. Kvůli našim a jejich dětem. Kvůli všem, kteří tady žijí a mají tady svůj domov.

