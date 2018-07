Hejtman Půta: Vybudování parkovacího domu v liberecké nemocnici se stává prioritou

Výstavba parkovacího domu je základní podmínkou pro vznik Centra urgentní medicíny. Nyní se prověřuje, odkud získat zdroj financí. První variantou je dotace z programové osy Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ). Celkové náklady na projekt parkovacího domu jsou cca 100 milionů korun bez DPH.

Hejtman Martin Půta inicioval schůzku s cílem projednat podmínky, za kterých by mohla být výstavba parkovacího domu financována. „Během schůzky jsem nenabyl dojmu, že by existovaly zásadní překážky pro financování tohoto projektu ze strany IPRÚ. Důležité pro hledání řešení bude vůle vedení statutárního města Liberec, které musí stanovit jednoznačné priority,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Krajská nemocnice Liberec se na základě výsledků jednání zavázala k vyhotovení dopravně-inženýrské analýzy. Ta má za cíl ověřit, zda budoucí podoba parkovacího domu bude v souladu s podmínkami získání dotace z IPRÚ. Analýza má též za úkol objektivně posoudit potřebu parkování s návazností na městskou hromadnou dopravu a případný vznik pěší zóny v lokalitě nemocnice. Řídící orgán pak na základě studie stanoví soulad, či nesoulad s podmínkami pro získání dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Těší mě, že jsme na dnešní schůzce nalezli společné řešení, jak financovat vznik parkovacího domu v Krajské nemocnici Liberec. Prioritou je pro nás získání peněz z programové osy Integrovaného regionálního operačního programu,“ vysvětlila Radka Loučková Kotasová, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, která se včerejšího jednání též zúčastnila.

„Termín pro vyhotovení analýzy je stanoven do konce září 2018, ale byl bych rád, kdybychom již po prázdninách mohli na základě výsledků svolat další schůzku, na které by se projednal další konkrétní postup. To, že zatím není vyjasněn způsob financování parkovacího domu, neznamená ohrožení projektu výstavby Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec. Ten je pro Liberecký kraj i nadále prioritou,“ dodal Půta.

Bc. Martin Půta SLK



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jednání se zúčastnila kromě hejtmana i radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Radka Loučková Kotasová a primátor města Liberec Tibor Batthyány. Dále pak představitelé Krajské nemocnice Liberec, a to generální ředitel MUDr. Richard Lukáš, PhD., náměstek pro koordinaci výstavby nového pavilónu prof. Ing. Petr Moos CSc. a manažer projektu Modernizace nemocnice Lukáš Černý. Mezi dalšími respondenty diskuze byli Barbara Steinzová, manažerka IPRÚ, Veronika Landová a Michaela Brožová z regionálního centra IROP a Martin Benda z Magistrátu města Liberec. Za Liberecký kraj ještě Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.



„Se zástupci Centra pro regionální rozvoj jsme projednávali možnost výstavby parkovacího domu u nového pavilonu Krajské nemocnice Liberec z dotací a zařazení do IPRÚ. Není pravda, že by byla stavba pavilonu ohrožena, jen hledáme nejschůdnější cestu, z čeho parkovací dům zafinancovat. Jeho výstavbu považuji za nezbytnou. O potřebě parkovacího domu v Liberci, a právě v takovém rozsahu, jsem přesvědčen,“ uzavřel primátor města Liberce Tibor Batthyány.

Psali jsme: Hejtman Půta: Chceme získat kontrolu nad vydávanými penězi a dalšími investicemi Hejtman Půta: Nám nezbývá nic jiného, než připomínat minulost Hejtman Půta: Hledáme dopravce pro následujících deset let Hejtman Půta: Dobrovolní dárci krve jsou nepostradatelnou součástí systému

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV