Hejtman Šimek: Navýšení dotace na MOTO GP považuji za krok správným směrem

„Chtěl bych poděkovat vládě, že na základě argumentů, které jsme v posledních měsících k financování Moto GP předkládali ministrům, se nakonec toto téma znovu dostalo na program jejího jednání. Je to dobrý signál pro všechny, kteří za zachování Velké ceny v Brně a v České republice bojují. Město i kraj na konci června schválí navýšení stávající podpory celkově o 5 milionů korun, a to společně s částkou 55 milionů od státu pokryje převážnou část zalistovacího poplatku. Nicméně jsme i nadále připraveni jednat zejména o systémové podpoře tohoto prestižního závodu,“ dodal hejtman Šimek.

„Před několika týdny to vypadalo, že je Grand Prix ČR ve slepé uličce. Jsem přesvědčena, že jednat a diskutovat má vždycky smysl a jsem velmi ráda, že se nám podařilo vládu přesvědčit. A je potřeba také poděkovat týmu v čele s Petrem Vokřálem, kteří problematice financování MOTO GP v uplynulém období věnovali mnoho úsilí. Moto GP svým významem přesahuje hranice jižní Moravy, jde o akci na úrovni ČR, to je potřeba si znovu připomínat. Proto tento krok vidím jako dobrou zprávu do budoucna, a to nejen pro Velkou cenu. I na základě této zkušenosti věřím, že i moje rozhodnutí ukončit od července svoje působení jako náměstkyně hejtmana a soustředit se zejména na komunikaci kraje s parlamentem a vládou i v dalších tématech, je správné a užitečné,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

