Hejtmanka Mračková Vildumetzová: Obce a města se bojí, že se kamiony přesunou na silnice nižších tříd

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím dnes načíst pozměňovací návrh k zákonu o provozu na pozemních komunikacích, a to z jednoho prostého důvodu.

Všichni víte, že od 1. ledna 2020 dojde k rozšíření mýtného systému na silnicích první třídy zhruba o 860 kilometrů. Velmi to trápí města, obce a kraje, protože se bojí, že se nákladní a kamionová doprava přesune ze silnic prvních tříd na silnice nižších tříd, a to je na silnice, které jsou právě ve vlastnictví měst, obcí a krajů, to znamená, silnice druhých a třetích tříd. Poopravím se, silnice druhých a třetích tříd jsou pouze v majetku krajů.

My jsme jako Asociace krajů a především i Svaz měst a obcí velmi intenzivně komunikovali s Ministerstvem dopravy, jak tento problém do budoucnosti vyřešit a inspirovali jsme se z modelu slovenského, kde již dnes je zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na všechny silnice druhých a třetích tříd. A v tom spočívá ten pozměňovací návrh, který budu pak v podrobné rozpravě předkládat a ke kterému se budu hlásit.

To znamená, že by byl zákaz veškeré tranzitní dopravy na silnicích druhé a třetí třídy. Dnes to bylo také možné, ale bylo to možné stanovit pouze místní úpravou provozu, to znamená, prostřednictvím dopravních značek a podle § 77 zákona o silničním provozu, ale vydávalo se takzvané opatření obecné povahy, k jehož souhlasu se musel vyjadřovat dotčený orgán, což byla Policie České republiky. A během toho řízení se tam mohla dávat řada námitek a muselo se to zveřejňovat na úředních deskách obecních úřadů těch jednotlivých správních obvodů. Proto toto řešení je jednodušší, stanovilo by se to zákonem a platilo by to tedy přímo ze zákona.

Samozřejmě jsou tam dané i sankce, protože je jasné, že pokud by tedy to nákladní vozidlo s větší hmotností než 12 tun vjelo na silnici druhé a třetí třídy, tak při porušení tohoto zákona - a to je také v tom pozměňovacím návrhu - se navrhuje pokuta od pěti do deseti tisíc. Pokud by to bylo přímo na místě, tak by ta pokuta byla pět tisíc, ve správním řízení by pak ta pokuta mohla být vyšší. Pokuta pro provozovatele vozidla, ta už je dneska v zákoně stanovena, ta by se neměnila a může tam být až do částky sto tisíc.

Postihování porušení tohoto zákona ale bude možné až v případě, pokud kraje budou mít silnice druhých a třetích tříd označené značkami, protože řidič a i provozovatel toho vozidla nad 12 tun musí vědět, že v tuto chvíli jede na té silnici druhé a třetí třídy. Proto tedy je v pozměňovacím návrhu jasně uvedeno, že pokud bude ten pozměňovací návrh schválen, tak bude platný a účinný prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. A to právě i z toho důvodu, že bude nutné osadit ty silnice druhých a třetích tříd dopravními značkami a my velmi intenzivně jednáme s Ministerstvem dopravy, aby popřípadě na to byl pro kraje vypsán dotační titul, kde by získaly na nákup těch značek finanční prostředky.

Je jasné, že v tom pozměňovacím návrhu jsou i výjimky z tohoto zákazu. Je to pro nákladní automobily či jízdní soupravy nad 12 tun, aby mohly samozřejmě naložit či vyložit - znovu říkám, je to tranzitní - nebo aby mohly jet do sídla provozovny či bydliště atd. Ty výjimky jsou tam uvedené a samozřejmě jsou tam i výjimky, které jsou nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky nebo ozbrojených sil jiného státu, jízdy vozidel složek integrovaného systému a jízdy prováděné za účelem výkonu činnosti v rámci správy pozemních komunikací.

Byla bych velmi ráda, abyste všichni ve třetím čtení tento pozměňovací návrh podpořili, pomůže městům, obcím i krajům. Myslím si, že to je určitě dobré řešení, které jsme s Ministerstvem dopravy společně našli, a zároveň bych si dovolila, pane místopředsedo, v obecné rozpravě také dát návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, a to na sedm dnů. Je to z toho důvodu, že velmi intenzivně potřebujeme, aby tento zákon byl schválen a aby bylo jasné, že i když mýtný systém bude spuštěn od 1. ledna, tak že toto bude schváleno a i kraje budou počítat s tím, že za pár měsíců tranzitní doprava a automobily nad 12 tun nemohou vjíždět na silnice druhých a třetích tříd. Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně

