Hejtmanka Mračková Vildumetzová: V čem se liší porušení pravidel u školky ve městě a na venkově?

Více než pět měsíců od účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR Poslanecká sněmovna schvalovala návrhy tuzemských adaptačních předpisů. Na první pohled to vypadá jako technikálie, ale opak je pravdou. Právě naše zákony totiž nastaví jasné mantinely pro udělování sankcí za porušení pravidel. A jak víme, evropská regulace nastavila v tomto ohledu laťku velmi vysoko. Maximální výše pokuty je stanovena na 20 miliónů €, nebo 4 % z ročního obratu, přičemž platí ta vyšší z obou možností. Pokuta tak může dosahovat opravdu astronomických výšin.

Ve výboru pro veřejnou správu jsem ze svými kolegy usilovala o to, aby u veřejnoprávních subjektů došlo k významnému snížení pokut. Na rozdíl od soukromé sféry, totiž evropská regulace umožňuje pro veřejnou správu sankce omezit. V červnu jsme proto ve výboru za podpory ministerstva vnitra předložili návrh, aby se sankce snížila na 10 tisíc u všech územně samosprávných celků a především všech jejich příspěvkových organizací. Pro tento návrh tehdy hlasovalo všech 14 přítomných poslanců, proti byli jen 2 poslanci.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O to více mně mrzí, že poslankyně za Starosty a nezávislé paní Kovářová, která je zároveň členkou výboru pro veřejnou správu a na výboru hlasovala PRO začala ve třetím čtení prosazovat svůj návrh, aby se snížení sankci vztahovalo pouze na menší obce (tzv. obce 1. a 2.typu) a jen jejich příspěvkové organizace a náš pozměňovací návrh tak spadl pod stůl. Já se přitom ptám, jaký je rozdíl mezi mateřskou školou v Karlových Varech a v Nové Roli? V čem se liší porušení pravidel u školky ve městě a na venkově? Přeci pokud něco ředitel jedné či druhé mateřské školy poruší a bude to závažné porušení, měl by to být důvod pro jeho odvolání. A i finanční sankce mají být stejné za stejné provinění.

Jako hejtmanka moc dobře vím, jak je důležité přistupovat ke všem obcím stejně. Proto nerozumím, proč Starostové a nezávislí hodili větší města přes palubu a proč nechtěli podporovat snížení pokut pro všechny samosprávy a jejich příspěvkovky tak, jak nám to evropská regulace umožňovala. A až se nám nebudou hlásit do výběrových řízení na ředitele škol, nemocnic a dalších organizací kvalitní lidé, protože se budou bát vysokých sankcí, vzpomeňme si, že za tentokrát nemůže Brusel, ale několik sobců a prospěchářů ve Sněmovně, kteří se potřebovali zviditelnit.

Psali jsme: Hejtmanka Mračková Vildumetzová: Nová škola pro budoucí specialisty vzdušných sil Vildumetzová (ANO): Ministerstvo financí udělalo rozpočet zodpovědně Vildumetzová (ANO): Asociace krajů a Svaz měst a obcí se dohodly s ministryní financí na odkladu novely zákona o DPH Vildumetzová: Bez lékařů z Ukrajiny se nemocnice nyní neobejdou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV