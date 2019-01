Hejtmanka Stráská vyhlašuje 1. ročník Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost

Ocenění mohou získat firmy, neziskové organizace i obce, které v roce 2018 realizovaly dobrovolné aktivity s pozitivním dopadem na společnost.

„Udělením ocenění bych za Jihočeský kraj ráda poděkovala firmám a institucím, které se snaží zajistit lepší pracovní podmínky pro své zaměstnance a chránit naše životní prostředí,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, podle níž by toto ocenění mohlo ke společensky odpovědnému jednání motivovat i další firmy v kraji.

Přihlášení je velice jednoduché. Na webových stránkách http://www.jaip.cz/cenahejtmanky jsou umístěny přihlášky včetně sebehodnotícího dotazníku. Vyplněním obou dokumentů a jejich zasláním na e-mail stojdlova@jaip.cz budu zájemci přihlášeni. Dokumenty jsou rozděleny do dvou kategorií - Podnikatelské subjekty a Organizace veřejného sektoru, které se dále člení dle velikosti. Do kategorie Organizace veřejného sektoru spadají také obce. Přihlášky lze zasílat až do 12. dubna 2019. Poté budou vyhodnoceny a dne 28. května 2019 dojde k slavnostnímu vyhlášení oceněných v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity, ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí“ uvedla Michaela Novotná, ředitelka JAIP o.p.s. - partnerské organizace ocenění.

autor: PV