Hejtmanka Vildumetzová: Děkuji všem za podporu

Vážení přátelé, dnes jsem oznámila na jednání krajského zastupitelstva, že jsem připravená opustit funkci hejtmanky Karlovarského kraje. O tomto mém rozhodnutí teď budeme hovořit s kolegy v koalici ve vedení kraje, protože máme hodně rozdělané práce a některé věci bych ráda dotáhla do konce. Koaličním partnerům jsem řekla, že to chci vyřešit do konce letošního roku. Vždy jsem kritizovala kumulaci uvolněných funkcí, hlavně i proto, že já sama jsem zvyklá dělat věci na 100 procent. K dnešnímu prohlášení mě ale vedou i rodinné důvody. Všem vám děkuji za pochopení a dosavadní podporu.

Mgr. Jana Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vildumetzová skončí v čele Karlovarského kraje, bude poslankyní Hejtmanka Vildumetzová: Zmírnění protikuřáckého zákona? Zpátečnický nesmysl! Hejtmanka Vildumetzová: Do tří let by mělo být vybudováno na Doupově nové výcvikové středisko Hejtmanka Vildumetzová: Zážitkové centrum Artenoah nemá u nás obdoby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV