Hejtmanka Vildumetzová: Školská zařízení musí dostat finanční prostředky na platy pedagogů

Kraje obdrží finanční prostředky ve výši 1,02 miliardy korun na financování platů pedagogických pracovníků v regionálním školství. Na dnešním jednání o tom rozhodla Vláda ČR. Peníze tak vykompenzují prostředky vynaložené na financování podpůrných opatření ve speciálních školách a třídách, které kraje od loňského roku musí hradit z vlastních rozpočtů.

„Všechna školská zařízení v krajích mají dostat potřebné finanční prostředky na platy pedagogů. Jsme za to velmi rádi, protože je nepřijatelné, aby stát nejprve rozhodl, že učitelům navýší platy, a nakonec se toto navýšení kvůli dlouhodobému podfinancování regionálního školství v jejich platech vůbec neodrazilo. Mnozí ředitelé škol situaci řešili odebráním nenárokových složek platů, řada z nich měla obavy, zda ke konci roku vůbec peníze na výplaty zbydou. Tento krok vítáme nejen my, hejtmani krajů zřizujících střední školy, ale ocení to i starostové měst a obcí, kteří zajišťují základní školství,“ uvedla předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Mgr. Jana Vildumetzová ANO 2011



Kraje před časem vyčíslily své požadavky na chybějící finanční prostředky pro oblast regionálního školství a jednaly s ministerstvem školství o pokrytí deficitu. Výsledkem je dofinancování v takové výši, kterou školská zařízení požadovala.

autor: PV