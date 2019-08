Hlaváček: Mariánské náměstí funguje více jako parkoviště

Na konci září, v rámci Evropského týdne mobility, započne dočasná proměna náměstí. Prozatímní návrh počítá s vyparkováním téměř celého náměstí a se změnou dopravního režimu. Takto bude Mariánské náměstí fungovat až do realizace studie, jejíž podoba by měla být známa začátkem příštího roku.

„Mariánské náměstí je místem, kde kromě magistrátu sídlí další zásadní pražské instituce jako například Městská nebo Národní knihovna, ale v současné době je spíše nepřehledné a funguje více jako parkoviště než náměstí. Jsem rád, že na proměně bude pracovat multioborový tým složený z architektů, dopravních inženýrů, vodohospodáře nebo krajinářských architektů,“ popisuje situaci první náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček.

Studio Xtopix, které se věnuje architektuře, urbanismu i grafickému designu vytvoří návrh Mariánského náměstí do začátku příštího roku. Do doby, než započne samotná rekonstrukce, bude náměstí fungovat v dočasném režimu, který ho promění v pěší zónu s Pražskými židlemi, stromy, uměleckými instalacemi a dalšími prvky. Kromě této vizuální změny se zde bude občasně konat i program, který budou vzájemně koordinovat IPR, Městská knihovna, Magistrát hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy a další instituce.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček BPP



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vítězné studio zapojí do nové podoby náměstí i názor občanů. IPR bude mít od 21. září do 1. října přímo na místě informační kontejner, kam bude možné přinášet jakékoliv nápady či připomínky k tomu, jak by se mělo náměstí do budoucna proměnit.

„Budeme rádi, když nám Pražané sdělí svůj názor na to, jak by mělo náměstí vypadat, co by na něm nemělo chybět, či jaká by měla být jeho náplň. Snažíme se vytvořit prostor v centru Prahy, který nebude jen zastávkou pro turisty, ale takém místem odpočinku pro místní,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Mariánské náměstí byla původně osada Na Louži s kostelem Panny Marie a dvorcem, která zde byla už asi v pol. 12. století. Pojmenování náměstí podle kostela, i přes různé peripetie, přetrvalo až do našich dnů. Osada Na Louži ležela u frekventované cesty z tržiště Staroměstského náměstí k Vltavě. Změna nastala zejména s výstavbou dominantní budovy celého prostoru, Nové radnice, která byla postavena v letech 1908–1911. Novou podobu náměstí Praha plánuje realizovat do pěti let.

Psali jsme: Hlaváček: Ode dneška můžete ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátory Hlaváček (TOP 09): Vyhnuli jsme se zbytečným průtahům Hlaváček: S dobrou strategií rozvoje metra můžeme lépe rozvíjet další území Hlaváček: Studentům se líbila nedávno realizovaná muzejní oáza

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV