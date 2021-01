Hofrajter (ČSSD): Jak je to s prací učitelů v době distančního vzdělávání doopravdy?

Osobně jsem měl přístup do školy na jaře 2020 zakázán. Stejně jako všichni kolegové, abychom vyhověli vládním nařízením a nešířili nákazu mezi sebou. Dobře, budu tedy vyučovat z domova... A co podzim?

reklama

Jedna cesta do školy, kde si naberete veškeré učebnice, sešity a další pomůcky (dvě plné cestovní tašky) a převážíte domů. Musel jsem zakoupit nový notebook, protože MS Teams i další online komunikátory jsou poměrně náročné. Aby měl přenos nějakou kvalitu, lepší je opatřit se ještě mikrofonem a kvalitnější kamerou. Aby byla komunikace s dětmi i jejich zákonnými zástupci co nejpohodlnější, pořídíte si nové telefonní číslo a pak zjistíte, že váš mobilní telefon nevládne funkcí dual SIM. Inu, zakoupíte nějaký starší model pro druhou SIM kartu, případně novější s podporu dual SIM.

Anketa Odejde Donald Trump jako směšná figura? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 5012 lidí

Denně ráno zhruba v 6.30 zapínáte notebook a počítač na svém nově zřízeném pracovišti. To jste totiž k jednomu psacímu stolu museli přidat druhý, jinak byste se s notebookem, monitorem a tunou učebnic na jeden stůl prostě nevešli. Prakticky až do osmi hodin vyřizujete zhruba třicítku e-mailů a zpráv žáků i rodičů, které vám dorazily předchozího dne po 22. hodině. V 8.00 začíná výuka, trvající většinou do 12.45. Někdy výklad, někdy online procvičování, jindy diskuze nad aktuálními tématy (zejména v rámci občanské výchovy). Nutno říci, že z 30 žáků se vám v 8.00 přihlásí žáků zhruba 8. To jsou ti nejpracovitější z celé třídy. Dalších, zhruba 8 žáků, se vám přihlásí až k hodinám začínajícím od 11.00. Protože zaspali. Nebo se jim nechtělo. Zbytek žáků (14) na online hodině nikdy neuvidíte. V těchto dopoledních aktivitách si stihnete dojít 1x na WC, což je jedenkrát víc, než když jste ve škole. Nic víc nemáte šanci stihnout.

Když skončíte poslední hodinu, zadáte úkoly, když jste to nestihli již během výuky. Takové zadání úkolů trvá průměrně zdatnému učiteli zhruba 6 – 7 minut. Když k úkolu potřebujete zadat ještě navíc nějaký výukový zdroj, jste na 10 – 12 minutách. Ale pozor, hovořím o průměrně zdatném pedagogovi v oblasti IT. Starším kolegům a kolegyním vše trvá 2 – 3 x déle. Toto své snažení skončíte cca ve 13. 30.

Od rána se na vás navalily minimálně tři desítky zpráv a e-mailů od rodičů a dětí a desítka zpráv a e-mailů od kolegů a vedení. To vše čeká na vyřízení co nejdříve, protože jsou to mnohdy „problémy“ týkající se plnění úkolů a dalších prací. S takovým vyřizováním, kdy každému žáčkovi musíte do zprávy přepsat text zadání úkolu, protože si ho nedokázali přečíst v učebnici, končíte kolem třetí hodiny odpolední. Sami sobě pak musíte nařídit pauzu a dát si oběd, který si nejlépe musíte ještě uvařit. Pauza tedy s přípravou jídla a jeho konzumací zabere hodinu a půl, kdy ještě minimálně třikrát zkontrolujete pracovní e-mail. V průběhu této činnosti vyřídíte minimálně pět telefonátů s rodiči, podpoříte jednu zoufající si kolegyni a vyřídíte rychlou poradu s vedením. Nejpozději v 16.45 usedáte poznovu k PC.

Mgr. Pavel Hofrajter ČSSD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na řadě jsou přípravy na další vyučovací den. Jistě, délka příprav záleží na tom, co zrovna máte v plánu dělat. Ale protože je vše online, tak digitalizujete materiály, které jste doposud digitalizované neměli a především připravujete různá interaktivní cvičení, natáčíte videa, tvoříte výukové (smysluplné) prezentace v programu PowerPoint… K tomu všemu by bylo dobré třeba využívat nějaká již existující videa – ze dne na den se musíte stát nejlépe profesionálním střihačem. S přípravou více i méně kvalitní výuky končíte mezi sedmou a osmou večerní. Na řadě je pak další kolečko vyřizování e-mailů a zpráv od rodičů a dětí… Často píší, že nepochopili, jak mají udělat domácí úkol. V zadání je totiž napsáno nepochopitelné: „V tomto dokumentu (myšleno v dokumentu MS Word) vyplňte údaje v tabulce a následně práci odevzdejte prostřednictvím školy on-line. Kdo máte s MS Word problém, tabulku můžete vytisknout / překreslit, doplnit a odevzdat fotografii vyplněné tabulky.“ U takových zpráv vydržíte zhruba půl druhé hodiny. To už se ale čas blíží 21., v horších případech 22. hodině. Měli byste taky dětem opravit jejich práce.

Ve škole-online máte odevzdáno 5 úkolů ze třídy o 30 žácích. Naštěstí jich je dalších 10 v e-mailu. Někteří kabrňáci vám úkoly odevzdávají do MS Teams, jiní je posílají jako fotku na WhatsApp nebo do Messengeru (podle toho, jak jste si nastavili s žáky komunikaci). Než jeden úkol z jedné třídy shromáždíte, určitý čas vám to zabere - mně osobně minimálně nějakých 10 – 20 minut. Vyučuji 4 třídy, tzn. 4 x 20 minut jen shromažďuji žákovské práce. Ve 22.15 je tak možné začít se samotnou kontrolou. Nejlepší je každému žákovi poskytnout zpětnou vazbu – co měl dobře, co špatně, na co si dát pozor, co udělat lépe. Žáků máte ve čtyřech třídách průměrně 100 (počítaje jedna třída = 25 žáků). Bohužel (nebo bohudík) ne všichni práce odevzdávají. Ale na minimálně 60 prací se dostanete. S takovou činností končíte někdy kolem 0:30 – 1.30. S pocitem zadostiučinění vypínáte veškeré přístroje.

Neuvádím zbytek nutných činností – zápisy do třídní knihy, kontrola docházky, zadávání a vyhodnocování absence, evidence pravidelně se (ne)hlásících žáků, klasifikace (její evidence, zadávání), vyplňování nejrůznějších administrativních záležitostí (posudek, individuální vzdělávací plán, plán podpory), vymýšlen + plánování + realizace osobních konzultací a jejich náplně pro žáky ohrožené neúspěchem, a tak dále, a tak dále… NA tyto činnosti vám zbývá čas zpravidla o víkendech nebo státních svátcích s tím, že průměrně zaberou dalších 8 - 10 hodin... Záleží na tom, jak moc takové práce stihnete během pracovního týdne, ale... Nestihnete... Takže to jistí sobota a část neděle.

Na řadě je domácnost či osobní život – vyprat, umýt nádobí, uvařit na druhý den (to by bylo super!)… Až teď vám dochází, že absolutně nechápete, jak to zvládají kolegyně se dvěma / třemi malými dětmi. Do postele se po rychlé osobní hygieně i tak dostanete kolem druhé – půl třetí ráno. Po krásné 18 a půl hodiny trvající přímé pracovní činnosti (po odečtení pauzy na uvaření si a konzumaci).

Ráno zhruba v 6.30 zapínáte notebook a počítač na svém nově zřízeném pracovišti. Prakticky až do osmi hodin vyřizujete zhruba třicítku e-mailů a zpráv žáků i rodičů, které vám dorazily předchozího dne po 22. hodině. V 8.00 začíná výuka, trvající většinou do 12.45. V průběhu online výuky ještě vyřídíte dvě desítky e-mailů a necelou desítku telefonátů rodičům, o jejichž dětech jste již několik týdnů neslyšeli…Někdy výklad, někdy online procvičování, jindy diskuze nad aktuálními tématy (zejména v rámci občanské výchovy). Nutno říci, že z 30 žáků se vám v 8.00 přihlásí žáků zhruba 8. To jsou ti nejpracovitější z celé třídy. Dalších, zhruba 8 žáků, se vám přihlásí až k hodinám začínajícím od 11.00. Protože zaspali. Nebo se jim nechtělo. Zbytek žáků (14) na online hodině nikdy neuvidíte. V těchto dopoledních aktivitách si stihnete dojít 1x na WC, což je jedenkrát víc, než když jste ve škole. Nic víc nemáte šanci stihnout…

Převzato z Profilu.

Psali jsme: Hofrajter (ČSSD): Značka ČSSD se v říjnu roku 2020 prostě nenosí. Měli bychom si zvyknout? Hofrajter (ČSSD): Hroutí se. Rodiče, učitelé i děti... Hofrajter (ČSSD): ČSSD a nedůvěrná důvěra Hofrajter (ČSSD): Volební debakl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.