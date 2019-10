Holomčík (Piráti): S povinností čipování je třeba zřídit centrální registr

Vážené dámy, vážení pánové,

považuji za mimořádně důležité, abychom dneska stihli tento tisk projednat, takže budu velice úsporný. Chtěl bych zde pohovořit o dvou věcech. Jedna věc se teď týká aktuální kauzy poměrně ohavného a otřesného týrání zvířat na jatkách ve Středočeském kraji. Říkám to tady zejména kvůli veřejnosti, budu chtít, abychom se tím zabývali na jednání zemědělského výboru, protože považuji za důležité zjistit, zda tahle věc byla selháním jednotlivce nebo nějaké malé skupiny lidí, nebo jestli je to indikátor nějaké systémové chyby, kterou bychom měli odstranit. Ale to teď říkám vyloženě jako signál veřejnosti, aby bylo jasné, že se tímto někdo zabývá.

Teď k meritu tisku. Chtěl bych pohovořit o dvou poslaneckých pozměňovacích návrzích, které si myslím, že by měla tato Sněmovna schválit. Dovoluji si zdvořile požádat o podporu těchto návrhů, byť ani jeden z nich nepředkládám. Oba se týkají čipování psů. O tom, že je nějaká povinnost čipovat psy, víme, proběhlo to médii. Ta podoba, jak je teď ve veterinárním zákonu a v legislativě, vypadá, že je to krok správným směrem. Bohužel, je to jenom nakročení správným směrem, protože pokud k čipování nepodnikneme některé další věci, tak je to skutečně bezzubé opatření. Tady bych chtěl poukázat na pozměňovací návrh pana kolegy Kováčika, který k povinnosti čipování přidává povinnost pro veterinární správu zřídit centrální registr, který by byl s čipováním provázaný. Pokud systém má přinést kýžený efekt, tak tohle považuji za naprosto klíčovou věc, aby byla. Samozřejmě je potom druhá věc, a to už i vzhledem k tomu, kdy by v případě schválení nabyla tato věc platnost, bude úkolem pro příští Sněmovnu a pro příští vládu si ohlídat, zda je vhodné řešení, že povinnost zápisu do registru má chovatel, zda není vhodnější model pobavit se o tom, jestli by to měl být veterinář. Ale to je něco, co nám ukáže praxe.

Takže si zde dovoluji zdvořile požádat o podporu pozměňovacího návrhu. Jsou to pozměňovací návrhy C pana kolegy Kováčika.

A druhý návrh, který považuji za důležitý, je jedním z pozměňovacích návrhů, který předložila paní kolegyně Červíčková. Je vedený jako návrh B2. Ten v podstatě říká, že pokud máme nějaký věk psa, kdy se musí čipovat, tak povinnost čipovat je i v okamžiku, kdy má změnit majitele. Tohle také považuji za důležitou věc, která může a s velkou pravděpodobností také odstraní určitý nedostatek systému, takže se vlastně vyvarujeme toho, že se chovatel, který nějakým způsobem množí psy, vyhne povinnosti čipovat tím, že zvíře prodá dřív, než povinnost nastane. Tohle je z mého pohledu také velmi důležitá věc. Nicméně návrh je širší a obsahuje i některá ustanovení, se kterými má řada poslanců problém, ostatně mí předřečníci moje slova potvrzují. A z toho důvodu po dohodě s předkladatelkou, zpravodajem i ministrem navrhnu změnu procedury tak, abychom odděleně hlasovali pozměňovací návrh B2 a poté ostatní návrhy paní kolegyně Červíčkové jako celek. Tedy abychom nehlasovali celý návrh en bloc, protože si myslím, že změna, kterou pozměňovací návrh B2 zavede a zavádí, je natolik důležitá, že bych byl velmi nerad, aby zbytek návrhu ohrozil jeho přijetí.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Bendl (ODS): Návrh veterinárního zákona zavádí nový správní poplatek Červíčková (ANO): Zprávy, že by zařízení kromě útulků měla být zakázaná, jsou zcela liché Žák (Svobodní): Povinná registrace fen je presumpcí viny, skuteční tyrani se smějí Žák (Svobodní): Povinné čipování psů od roku 2020 s množírnami nebojuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV