Horáček: Chci bojovat a jinde než na bojišti to nejde

Byl jsem pozván do „diskusního pořadu“, plánovaného na úterý 2. ledna na TV Barrandov. Mým oponentem bude mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. To pozvání jsem přijal. Je to pro mě jediná příležitost, jak položit prezidentu republiky aspoň prostřednictvím jeho mluvčího otázky, na které chci znát odpověď už léta. Stejně jako mnozí z vás.

Nezastávám žádnou volenou funkci. Jsem občan jako kdokoliv jiný. Předem si nenárokuji politickou roli, která mi zatím nepatří. Proto by mě nenapadlo, poslat za sebe tiskového mluvčího, kterého ostatně ani nemám. Ctím právo každého takovou účast přijmout nebo odmítnout. Ale za sebe říkám: byl bych rád, kdyby nás na pokládání těch důležitých otázek bylo víc.

Vím, že to nebude snadné. Ale chci bojovat a jinde než na bojišti to nejde.

Pojďte do toho se mnou!

autor: PV