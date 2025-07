Americký list New York Times před pár dny přinesl zprávu, že zatímco Číňané, Rusové, ale i Ukrajinci, vyvíjejí levnější útočné drony ve velkém, americká armáda v jejich vývoji zaspala a má co dohánět. Proto ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nabídl 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, že Ukrajinci Američanům dodají drony a od Američanů na oplátku dostanou jiné zbraně. Tato zpráva proletěla i českými médii.

„Dává nám to představu o tom, jaké technologie jsou k dispozici. Dává to firmám představu o tom, co skutečně funguje v první linii,“ řekl agentuře Reuters na konferenci o obraně v německém Wiesbadenu Artem Moroz, vedoucí vztahů s investory společnosti Brave1, což je kyjevská státní investiční a nákupní skupina.

Moroz uvedl, že o tento program je velký zájem, ale nejmenoval žádné společnosti, které by se k jeho využívání přihlásily, a odmítl uvést podrobnější informace o tom, jak bude fungovat nebo jaké budou případné náklady.

A zdá se, že možností testovat nové zbraně bude víc než dost. Americká zpravodajská stanice CNN tvrdí, že se Rusové chystají spustit další letní ofenzivu. Ofenzivu, před kterou dosáhli lepšího postavení na třech důležitých místech na frontě.

Předpokládá se, že Rusko je jen pár dnů nebo týdnů od zahájení zesílené letní ofenzivy, možná s využitím 160 000 vojáků, kteří se podle ukrajinských představitelů shromažďují poblíž jejich frontových linií. V posledních dvou týdnech však Rusko také dosáhlo malého, ale zásadního pokroku a postavilo své síly do lepší pozice k odříznutí ukrajinských vojsk ve třech klíčových městech – Pokrovsku, Kostantynivce a Kupiansku – na východní frontové linii,“ upozornila CNN. Bloger Tatarigami, který o sobě říká, že býval ukrajinským důstojníkem, v této souvislosti upozornil, že nejde o 160 tisíc nových vojáků, ale o přeskupení sil na frontě.

Tatarigami připomínal, že koncem května prezident Zelenskyj prohlásil, že Rusko soustředilo zhruba 50 000 vojáků poblíž města Sumy. Dříve, 15. května, generál Syrskij Radě NATO–Ukrajina řekl, že ruské síly dosahují 640 000. Do 27. června také oznámil, že se poblíž Pokrovska shromáždilo přes 111 000 vojáků.

A few important nuances on the figure cited by CNN, specifically, the claim that Russia may be days or weeks away from surging into a heightened summer offensive with 160,000 troops. Important context: These are not newly arrived forces, and there are some caveats: