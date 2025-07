Komrsková (Piráti): Revitalizace okolí památníku na Vítkově je hotová

Ikonické místo nově zdobí promenáda z česaného betonu s vodními prvky a mlatová piazzetta s lavičkami a zelení. Nahrazena tak byla původní pojezdová komunikace s asfaltovým parkovištěm. Novinkou je také bistro s veřejným WC, které dlouhodobě na místě chybělo. Praha momentálně hledá provozovatele bistra, otevřít by mělo v září.

„V těchto dnech vršek Vítkova vítá první návštěvníky už bez omezení, zábradlí zůstalo jen na několika místech, kde se zakládá trávník. Voda ve vodotrysku a gejzíru je zcela vhodná k osvěžení lidí i zvířat. Parkoviště je minulostí, místo něj vznikla mlatová pobytová plocha s lavičkami a 29 novými stromy převážně jerlíny, které budou dobře snášet suchá a horká léta. Lépe je také vyřešeno hospodaření s vodou, vodní prvky mají vlastní technologickou šachtu, takže voda v systému cirkuluje. Dešťová voda je odváděna do vsakovacích rýh a zasakovacích boxů,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Součástí revitalizace je i servis pro návštěvníky v podobě bistra s veřejným WC, které vzniklo zcela nově a je částečně zapuštěné ve svahu. Disponuje zelenou střechou a díky svému umístění vytváří kolem sebe amfiteátr a posezení ve stínu. Na vzniklé promenádě z česaného betonu jsou ve středu umístěny trysky, 101 mlžících a 100 konvenčních. Ty budou puštěné v různých sekvencích od května do září přibližně čtyřikrát do hodiny. Dalším novým prvkem je gejzír, který dokáže stříkat až do výšky 7 metrů. Ve večerních hodinách je možné ho také nasvítit čtveřicí svítidel. V nočních hodinách nebudou gejzír a trysky v provozu.

„V současné době hledáme provozovatele bistra. S ohledem na to, že nový nájemce zahájí provoz úplně nového objektu, a ještě v závěru hlavní sezóny, rozhodli jsme se podpořit budoucího provozovatele slevou na nájmu, a to 50 procent pro první půlrok. Veškeré informace je možné nalézt na úřední desce, případně v inzerátu na realitním webu. Do zkolaudování nemůžeme zatím návštěvníkům nabídnout toalety, doporučujeme zatím využít ty v budově památníku,“ pokračuje Jana Komrsková.

Obnova okolí Národního památníku na Vítkově započala v srpnu 2023, hlavní město pak vysoutěžilo zhotovitele na jaře toho roku. První fáze revitalizace se ujala firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., za cenu 111 005 661 korun bez DPH a cena zahrnovala i nový mobiliář, inženýrské sítě a osvětlení. Část výdajů je hrazena z dotačních prostředků operačního programu IROP. Došlo také k renovaci historické kašny za památníkem. Je tak dalším funkčním vodním prvkem, který pomůže zvlhčit vzduch a ochladit okolí.

„Z celkového prostranství na Vítkově se postupně stává park, jaký si toto ikonické místo i Pražané zaslouží. Velkou zásluhu na tom má profesionální a dobře odvedená práce kolegů z odboru ochrany prostředí, kterým tímto děkuji a děkuji i firmě FIRESTA-Fišer,“ doplňuje náměstkyně primátora Komrsková.

V minulém roce se uskutečnila také revitalizace cest na jižní straně parku. Letos v lednu byla dokončena revitalizace schodů na severní straně, které v budoucnu pomůžou spojit Vítkov s Karlínem. U jejich paty vznikne lávka v rámci výstavby nového domu v Pernerově ulici. Toto důležité propojení zajistí atraktivnější cestu pro všechny návštěvníky z Prahy 8, kteří míří za klidem, zelení a výhledem na téměř celé hlavní město.