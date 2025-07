Zvrat v případu Epsteinových seznamů. Klíčová žena skončila

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová byl položen dotaz

Není to jisté, ale ani vyloučené. Když k odsouzení dojde, jak se k tomu postaví ANO, které on založil a řídí? To ho odvoláte? Zatím ho všichni bráníte, ale je podle vás v pořádku, že vůbec kandiduje a podle všeho by chtěl být zase premiér, i když je minimálně trestně stíhaný?

