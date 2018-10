Hřib (Piráti): První kola schůzek koalice skončila, zásadní neshody se neobjevily

Postupně se sešly expertní týmy nad jednotlivými tematickými okruhy, jako je například doprava, transparentní fungování úřadu, životní prostředí nebo nakládání s majetkem města. Mezi jednotlivými stranami panuje široká programová shoda. Zodpovědnost za vedení jednotlivých resortů města budou zástupci rodící se koalice řešit po dosažení shody u všech klíčových programových bodů.

„Naším cílem je, aby v Praze vznikla stabilní koalice, která bude sdílet vizi rozvoje naší metropole. Těší mě samotný průběh vyjednávání, který je efektivní, věcný a už určitým způsobem ukazuje, jak by mohla fungovat případná budoucí spolupráce,“ uvedl lídr pražských Pirátů Zdeněk Hřib. „Osobně jsem se účastnil jednání o digitalizaci, což je dlouhodobá priorita Pirátů. Téma vnímáme jako zásadní nejen pro vytváření digitálních služeb pro občany, ale také pro zlepšení vnitřního fungování úřadu,“ dodal Hřib, který se problematice digitalizace veřejné správy věnuje 16 let.

Pro PRAHA SOBĚ byla důležitou součástí jednání shoda na transparentním fungování města. „Dobrou zprávou pro Pražany je, že jednání byla velmi konstruktivní. Silné město je právě město, v němž se jeho vedení umí dohodnout a naslouchá. Budeme proto chtít, aby se maximum věcí korektně předjednávalo i s opozicí, aby vedení města mluvilo také se starosty městských částí a aby magistrát byl přívětivým úřadem, na který se mohou Pražané kdykoliv obrátit,“ řekl úspěšný starosta Prahy 7 a jednička na kandidátce PRAHA SOBĚ Jan Čižinský. Z ušetřených peněz, ale nejen z nich, by se pak měly navýšit peníze pro jednotlivé městské části.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



Spojené síly pro Prahu preferují zejména navýšení investičních prostředků. „Za poslední čtyři roky klesly investice města z 30 procent z celkového rozpočtu na 17 procent. To se samozřejmě projevilo a s následky se budeme muset vyrovnat i my. Praha je zoufale podinvestovaná, jen na silnicích je podle TSK vnitřní dluh 21 miliard korun. Čekají nás náročné opravy mostů a investice do dalších náročných, ale nezbytných dopravních projektů, musíme proto mít jasný plán, co chceme dělat,“ upozornil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který vede tým Spojených sil pro Prahu.

Strany případné nové koalice nyní vydefinovaly seznam programových bodů. Nyní se budou vyjednávací týmy soustředit na body, kde nepanuje jasná shoda. Výsledkem by mělo být společné programové prohlášení, které nové pražské vedení bude realizovat. Všichni tři lídři se shodli na tom, že překážky ve vyjednávání o programu nejsou tak zásadního charakteru, aby ohrozily vytvoření koalice na pražském magistrátu.

