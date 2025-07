Hroza (TOP 09): Praha zahájila další etapu výstavby kanalizace

Práce potrvají 24 měsíců a celkové náklady činí přibližně 71,5 milionu korun bez DPH. Výstavba umožní připojení stávajících objektů na splaškovou kanalizaci a zároveň je dimenzována i na budoucí rozvoj lokality.

„Mám radost, že dnešním dnem splácíme další část dluhu obyvatelům Točné. Rozpočet na tuto část projektu kanalizace je zhruba 71,5 milionu korun bez DPH, a pokud půjde vše podle plánu, pak do dvou let dojde k připojení místních subjektů na splaškovou kanalizaci. Tento projekt zároveň počítá i s budoucím rozvojem zdejší lokality a s výstavbou a připojením kanalizace v severní části obce,“ říká radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu Michal Hroza.

Předmětem záměru je výstavba nového systému splaškové kanalizace v jižní části Točné, která se skládá ze tří povodí gravitačních stok. Ty jsou zaústěny do čerpacích stanic a následně je odpadní voda kanalizačním výtlakem převáděna do hlavní čerpací stanice na náměstí Antonína Pecáka. Odtud budou splaškové vody čerpány výtlakem do kmenové stoky v Cholupicích. Součástí stavby je také instalace přípojek a obnova dotčených povrchů komunikací do původního stavu.

Bc. Michal Hroza TOP 09

Radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury

infrastruktura Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Samotná stavba se dotkne několika komunikací v jižní části Točné, konkrétně se jedná o náměstí Antonína Pecáka a dále o ulice Keltská, K Výboru, U Olšiček, Ke Spálence, Votrubova (severní část), Hájíčkova, Ke Starému hřišti, Ke Zbraslavi, Starý lis (severní polovina ulice), Rekreační a Nad Zbraslaví.

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 95% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1524 lidí

„Po dlouhých letech příprav konečně zahajujeme výstavbu splaškové kanalizace na Točné. Věřím, že v příštím roce se podaří navázat výstavbou i v severní části obce. Zhotoviteli přeji, ať se dílo podaří realizovat bez větších komplikací, a místní obyvatele prosím o trpělivost a pochopení za dočasná omezení, která jsou s výstavbou spojena,“ uvádí místostarosta Prahy 12 Vojtěch Mikoláš.

„Jsme rádi, že se společnost Metrostav DIZ může podílet na tak důležité infrastrukturní stavbě, jakou je výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v městské části Točná. Uděláme vše pro to, aby realizace probíhala plynule, v co nejvyšší kvalitě a s maximálním ohledem na obyvatele dotčené oblasti. Děkujeme za důvěru a věříme, že kanalizace přispěje ke zlepšení životního prostředí i komfortu místních obyvatel,“ dodává Michal Tvrdík, ředitel závodu 8 společnosti Metrostav DIZ.

Náklady na stavbu byly vyčísleny na 71 498 840,20 Kč bez DPH. Hlavní práce budou zahájeny v pátek 1. srpna 2025 a jsou naplánovány na dva roky, přičemž cílem je minimalizovat omezení pro místní obyvatele po dobu výstavby. Předmětná stavba je navíc koordinována také s plánovanou 2. etapou výstavby splaškové kanalizace v severní polovině Točné.