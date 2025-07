Konec Uhlíře. Decroix: Úkol naplnil. Rajchl přeložil, co to znamená

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix k Uhlířovu nečekanému konci ve funkci koordinátora objasňování bitcoinové kauzy uvedla, že Uhlíř už splnil svoji misi, na kterou byl najat.

„Pan doktor Uhlíř přijal roli koordinátora ve velmi napjaté době. Jeho úkolem nebylo suplovat činnost policie ani státního zastupitelství, ale zajistit, aby resort spravedlnosti jednal od začátku transparentně a podle zákona. Tento úkol naplnil,“ uvedla Decroix na síti X s tím, že Uhlíř nastavil auditní a kontrolní procesy v rámci ministerstva a další kroky už jsou na orgánech činných v trestním řízení.

„Pan doktor Uhlíř odchází v okamžiku, kdy klíčové procesy byly nastartovány a resort je připraven je dál nést vlastní kapacitou. Jeho mise, jak mi sám řekl, byla naplněna. Právě on pomohl vytvořit podmínky, aby rozhodnutí v této věci byla čitelná a pod veřejnou kontrolou,“ doplnila ministryně. Sám Uhlíř se ke svému konci ve funkci zatím veřejně nevyjádřil.

Tisková zpráva @SpravedlnostCZ



Koordinátor Ministerstva spravedlnosti JUDr. David Uhlíř ukončil své působení

Ministerstvo spravedlnosti informuje, že JUDr. David Uhlíř, bývalý ústavní soudce a koordinátor resortu pro tzv. bitcoinovou kauzu, završil své působení ve funkci… — Eva DECROIX (@eva_decroix) July 28, 2025

Přitom když Uhlíř do pozice nastupoval, oznámil, že se chce věnovat objasňování kauzy po celé letní prázdniny. Ve své bilanční zprávě z 9. července ministryně uvedla, že měl do konce srpna předložit první výstupy a podílel se i na návrzích systémových změn. Za svoji činnost měl Uhlíř obdržet odměnu 320 tisíc korun bez DPH.

Uhlíř navíc v rozhovorech přiznával, že o kryptoměnách toho příliš neví, ale že jej motivovala zvědavost a ochota přijímat výzvy. „Před propuknutím kauzy jsem o bitcoinech nevěděl naprosto nic. Musel jsem si trochu nastudovat ten technický rámec – jak se prodávají a podobně. Ale stejně tomu nerozumím,“ přiznal Uhlíř.

Uhlířův náhlý odchod z funkce vyvolal ostrou reakci opozice. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka je situace kolem bitcoinové kauzy nadále velmi netransparentní. „Pan Uhlíř tam nastoupil s tím, že tomu příliš nerozumí. Měl do konce srpna připravit zdokumentování stavu. Pro mě je to důvěryhodné stejně, jako když pan ministr Stanjura tvrdí, že o ničem nevěděl. Odchod od rozdělané práce je jen dalším kamínkem do mozaiky toho, že bitcoin je jeden velký průšvih,“ řekl Havlíček serveru iROZHLAS.cz.

Předseda PRO Jindřich Rajchl má jasno, vláda prý tímto krokem zametá celou aféru pod koberec. „Skutečnost, že David Uhlíř nečekaně skončil v roli koordinátora vyšetřování bitcoinové kauzy a že se ke svému odchodu nehodlá nijak vyjadřovat, zatímco Decroix tvrdí, že ‚jeho úkol skončil‘, si lze přeložit jediným možným způsobem. Uhlíř už se nechce dál podílet na zametání celého skandálu pod koberec a Evička je prachobyčejná lhářka,“ je přesvědčený Rajchl.

Podobně se vyjádřila organizace Mladí Svobodní. „Koordinátor objasňování bitcoinové kauzy Uhlíř bez výsledků končí ve funkci. Takhle to dopadá, když vláda ‚řeší‘ svoje vlastní selhání: zamést, zapomenout, odejít. Zodpovědnost nula, odvaha ještě míň,“ uvedli Mladí Svobodní.

Koordinátor objasňování bitcoinové kauzy Uhlíř bez výsledků končí ve funkci??



Takhle to dopadá, když vláda „řeší“ svoje vlastní selhání: zamést, zapomenout, odejít. Zodpovědnost nula, odvaha ještě míň. ???? — Mladí Svobodní (@mladisvobodni) July 28, 2025

Petra Rédová ze Stačilo! připomíná, že Uhlíř měl dodat zprávu o svých zjištěních, kterou očividně nikdy nedodá. „David Uhlíř skončil jako koordinátor bitcoinové kauzy. Ačkoliv se čekalo, že to celé rozmotá, nakonec to spíš jen… elegantně odložil. Zprávu o svých zjištěních měl odevzdat do konce srpna. No tak teď ji asi pošle z dovolené. Možná z Chorvatska. Možná z blockchainu,“ prohlásila Rédová.

„Kdo ví. Hlavně že funkci opustil ‚na základě dohody‘. V české politice se tomu říká ‚odchod se ctí‘, tedy dokud někdo nezačne klást nepříjemné otázky. Za necelý měsíc práce si měl odnést přes 320 tisíc korun. Inu, pravda něco stojí, obzvlášť když ji nikdo nechce slyšet. Možná se teď vrhne na kryptoměny profesionálně, když už do nich měl tak hluboký vhled, že odešel, než vůbec něco řekl. Sorry, ale tohle je fakt kocourkov,“ dodala Rédová.

