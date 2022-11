Hrnčíř (SPD): Drancujete peněženky lidem. A vymýšlíte dávky. Socialistická vláda

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Když tady vláda s tímto daňovým balíčkem přišla v prvním čtení, tak jsem ji tady na tomto místě chválil, že konečně přišla s něčím, co v podstatě přináší veskrze pozitivní změny, to znamená zvýšení limitů ať už pro povinnou registraci k DPH na dva miliony, nebo zvýšení obratu na paušální daně na miliony. Veskrze pozitivní věci, včetně těch úprav kolem kontrolního hlášení atd. Nicméně to by nemohla být tato současná vláda pětikoalice, aby i veskrze dobrý návrh nakonec pokazila.

To, co se tady odehrálo v tom druhém čtení, kdy se takzvaná daň z mimořádných zisků narychlo zavedla pozměňovacím návrhem, který vložil pan poslanec ministr Stanjura do systému asi tři dny před projednáváním minulý týden, ještě navíc se těch návrhů z vládních lavic sešlo několik, to je naprosto absurdní, co se tady odehrálo. Já jsem přesvědčen o tom, že tam, kde není možný volný trh nebo ten trh nějakým způsobem selhává, energetika je v podstatě nějaký oligopol nebo někdy monopol, tam má nastoupit státní regulace. Stát má regulovat ceny tak, aby právě zabránil těm externalitám, které se potom odehrávají.

Ovšem tato socialistická vláda má jiné recepty. Nechá vydrancovat peněženky občanů, domácností, nechá vydrancovat účty podnikům, a pak zavádí nějaké dodatečné daně bez nějakého připomínkového řízení, v podstatě bez komunikace i s opozicí nebo dalšími dotčenými resorty a vymýšlí nějaké sociální dávky, přerozděluje, vymýšlí dotace.

Tato vláda si schválila třicet miliard na dotace podnikům na pomoc s energiemi pomocí nějakých dotačních titulů, ale do konce roku to není schopna zadministrovat tak, aby ty podniky nějakou pomoc vlastně dostaly, takže tyto recepty jsou k ničemu. My jsme říkali už od jara, aby vláda přistoupila k regulaci v celém tom řetězci od výroby až po prodej koncovým spotřebitelům tak, jak by to měl stát dělat, to znamená regulovat ty ceny, aby nevznikaly tady tyto věci, co se teď odehrávají. Ovšem tato vláda toho prostě není schopna.

A to jenom chci říct, že ještě jedna poslední věc na závěr, že ta představa, že zdaní mimořádné zisky tak, že budu danit tři roky dopředu, to už nedává vůbec žádný smysl, navíc ty nadnárodní firmy, kterých se to v podstatě dotkne, tak dokážou optimalizovat velice dobře svoje zisky, takže těch daní samozřejmě se nevybere. A nakonec to zaplatí zase ten spotřebitel, zase ty tuzemské firmy a vláda zase bude vymýšlet asi nějaké sociální dávky. Tohle prostě podpořit nemůžeme. Děkuji za pozornost.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

