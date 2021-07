Hrnčíř (SPD): Prosazujeme princip jeden exekutor jeden dlužník, tak zvaný princip teritoriality

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl říct, že hnutí SPD dlouhodobě pomáhá lidem v dluhových pastech. My jsme v tomto směru předložili už celou řadu návrhů, ať už třeba zastropování úroků u půjček, nebo zestátnění exekutorů. Ale také prosazujeme princip jeden exekutor jeden dlužník. To znamená takzvaný princip teritoriality. S tím, že jak už zkušenosti ze Slovenska ukázala, tak princip, kdyby si toho exekutora nemohl vybírat věřitel, ale byl by přidělován nezávislým exekučním soudem v rámci kraje, kde má dlužník bydliště, tak by došlo k výraznému snížení nákladů na vymáhání těch exekucí. To znamená, že snížilo by to náklady jak těm povinným dlužníkům, tak samozřejmě i věřitelům.

Proto nás velmi mrzí, že Senát podlehl tlaku těch velkých exekutorských úřadů a žádnou formu teritoriality do toho návrhu nedal. Jak už tady zaznělo, i spotřebitelská teritorialita, to znamená, kdyby i nepodnikajícím osobám prakticky byly ty exekuce přidělovány tím soudem. U podnikatelských subjektů by si to samozřejmě ten věřitel mohl vybrat sám. Mrzí nás, že ani tahle forma té spotřebitelské teritoriality nebyla do toho návrhu zakomponována.

Nicméně ty návrhy nebo ty změny, které Senát do té novely exekučního řádu zapracoval, tak samozřejmě vítáme. Především tedy vymáhání nebo respektive nevymožitelné exekuce, které se skutečně vymáhají několik let. Ta verze, která byla schválena Sněmovnou, by samozřejmě dokázala zastavit tyto exekuce až někdy v roce 2028. To znamená za dalších dlouhých sedm let. Jsme rádi, že ten Senát to navrhuje vlastně k 1. lednu 2023. Což považujeme za daleko přínosnější, že prostě ti lidé nebudou v těch dluhových pastech ještě dalších sedm let a je možné tenhle proces urychlit. Plus ty další návrhy, které tam jsou. To znamená, my jako klub SPD senátní verzi podpoříme. Děkuji za pozornost.

