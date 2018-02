Humplík (ODS): Jak Zelení torpédovali humanizaci magistrály

27.02.2018 6:34

O tom, že severojižní magistrála jako hlavní dopravní tepna do centra Prahy nepatří asi nemá cenu diskutovat. Shodneme se na tom všichni. Nejde o to, jestli magistrálu humanizovat nebo ne. Ale o to kdy a jak.