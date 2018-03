Husa (KOV): Mikrobusy místo zbytečné lanovky

Namísto kontroverzní a drahé lanovky na vsetínské sídliště Sychrov by mohli obyvatelé využívat mnohem levnější mikrobusy. Tak to alespoň stojí v návrhu usnesení, které na jednání vsetínského zastupitelstva předložila Koalice pro otevřený Vsetín (KOV).

„Pokud se bojíme toho, že se ze Sychrova stane díky špatné dopravní obsluze vyloučená lokalita, musíme prozkoumat všechny varianty dopravy, ne pouze předraženou lanovku, kterou navíc nyní není z čeho financovat,” vzkázal před hlasováním svým kolegům zastupitel za KOV Tomáš Husa.

Zastupitelé nakonec návrh neschválili poměrem 7 souhlasných hlasů k 11. „Je zodpovědností každého z těch, kdo v minulosti podpořil variantu lanovky, aby stejně tak podpořil i studii na zavedení mikrobusů. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se této zodpovědnosti nezřekli. Ukázali tím, že jim jde skutečně o ulehčení života Vsetíňanům a ne o prosazování lanovky jako jediného řešení,” vyjádřil se k výsledkům hlasování Tomáš Husa.

Studie na lanovku, kterou město představilo na podzim, vůbec obsluhu mikrobusy nezvažuje. „Mikrobusy v délce 6 a půl až 8 metrů, které jsme navrhovali, přitom mají výrazně nižší nároky na pořízení i provoz. Pro průjezd úzkými uličkami Sychrova nebo přilehlé Hrbové jsou tak ideální. V Česku i na Slovensku se toto řešení osvědčilo v řadě měst, kdy pomohlo řešení i tak složité dopravní situace, jako je na Starém městě v Praze nebo v Bratislavě,” shrnul výhody navrhovaného řešení zastupitel KOVu Michal Berg.

Řešení v podobě mikrobusů navíc znamená i menší zásahy do zeleně a urbanismu Sychrova, jak upozorňuje zastupitel Tomáš Husa: „Lanovka by nejspíš znamenala vykácení velkého množství stromů, včetně těch v Panské zahradě. Navíc je lanový projekt nelogicky zasazený na Náměstí svobody, kde není návaznost na žádné další spoje. To v případě mikrobusů nehrozí, a navíc by měly být schopné obsloužit všechny tři části nedostupného sídliště,” podotýká Husa.

Návrh usnesení požadoval, aby byla do konce června letošního roku hotová analýza, která by ukázala směr, jak by bylo možné hromadnou dopravu na Sychrově a Hrbové řešit prostřednictvím mikrobusů. Zastupitelé většinou tuto variantu odmítli, aniž by měli na stole jakékoli odborné informace. „V diskuzi zaznívaly zejména jen osobní dojmy o tom, jaké doprava na Sychrově a Hrbové může být nebo nemůže být. My jsme ale navrhovali, aby byl zpracován odborný záměr, který by tyto dojmy potvrdil nebo vyvrátil. To většina odmítla. Snahy o řešení dopravy na Sychrov a Hrbovou se ale nevzdáme a budeme se jej snažit prosadit namísto nesmyslného projektu lanovky,” dodal Michal Berg.

autor: PV