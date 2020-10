Ivo Valenta: Navzdory covidu se dívám stále dopředu

reklama

Více než jedenáct tisíc hlasů z prvního kola a více než osm tisíc hlasů z druhého kola, to je přece obrovská podpora od lidí napříč celým regionem. Moc si toho vážím, a nejen proto v podstatě nikam neodcházím. Mám dostatek sil a energie k tomu, abych se se vztyčenou hlavou díval na další aktivity, projekty či výzvy. Jako všichni mí vrstevníci, také já jsem přeci chlap v nejlepších letech. Navíc mé malé děti mi stále dodávají spoustu energie.

Ano, nebudu nadále zastávat funkci slováckého senátora. To však neznamená, že zapomenu na všechna témata, kterým jsem se v posledních šesti letech věnoval. Ba naopak. Budu je velmi pozorně sledovat, komentovat, a pokud bude třeba, tak jim i ze své pozice pomohu. Za šest let se nám společně podařilo udělat velký kus práce a byla by škoda, kdyby se teď vše mělo zastavit jen k vůli tomu, že voliči rozhodli jinak.

A když už jsme u těch voličů … Opět se potvrdilo, že lidovci mají v našem regionu velmi disciplinované voliče. A když se k nim pak přidají i ti, kteří dají raději přednost kandidátovi jiné politické strany namísto toho, aby podpořili toho, kdo v zásadní chvíli pomohl ODS k pozici předsedy horní komory parlamentu, pak vám zůstanou už jen opravdu skalní fanoušci, pro které jsou výsledky, názory a tah na branku více než politikaření. Právě proto si každého jednoho hlasu tolik vážím a tato podpora mne motivuje k tomu, abych dál pokračoval ve veřejných aktivitách. A vím, že v tom nezůstanu osamocen.

Ivo Valenta BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čeká nás těžká doba. Vláda zavřela, co mohla. Školy, bary i hospody. Snaží se zkrotit nárůst počtu pacientů s Covid-19, především těch, kteří by potřebovali nemocniční péči. Bohužel jsme však opět svědky chaosu, absence jakéhokoliv uceleného krizového plánu a tahání opatření z pomyslného rukávu. Teď zřejmě nemáme na výběr. Je třeba se soustředit na přibrzdění epidemie a pomoci zdravotnímu systému zvládnout tento nápor. Mimochodem i v případě lékařů a zdravotních sester se nyní natvrdo ukazuje to, jak stát dlouhodobě zanedbával a systémově neřešil tento klíčový segment. Bohužel. Ale to neznamená, že nebudu vládě dýchat na krk, abych se zastával všech, kteří tvrdě doplatí na toto opatření. Nejen malých živnostníků a podnikatelů např. v gastronomii a cestovním ruchu, ale také právě jejich zaměstnanců, kteří se stali nedobrovolnými rukojmími vládních restrikcí.

Buďme na sebe opatrní, ale nepropadejme panice. Bude těžké překonat toto období, pro některé zdravotně, pro mnohé ekonomicky i psychicky. Sociální a společenská izolace nikomu nepřidá, stejně jako odtržení od kultury, tradic, sportu, koníčků. Těžké to budou mít i školáci včetně jejich rodičů. Víte, že fandím moderním technologiím, ale děti prostě patří do školy. Vždyť od začátku roku tam vlastně byli jen pár týdnů, a to se dřív nebo později projeví v celé společnosti.

Tak pevné zdraví, hlavu vzhůru a dívejme se dopředu.

Psali jsme: Ivo Valenta: Věřím, že Senát zůstane i nadále pojistkou demokracie Senátor Valenta: Statistika nuda je, má však cenné údaje Senátor Valenta: Dopady opatření na ekonomiku budou ve druhé vlně větší než při vlně první Senátor Valenta: Ne těžbě štěrku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.