Jakob (TOP 09): Nezodpovědnost a gigantické schodky vedou ke gigantickému dluhu

Vážený pane předsedající, vážení tři členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

mě velmi mrzí, že tady zrovna není přítomna paní ministryně financí, ke které jsem chtěl hovořit především, a také mě mrzí, že tady není přítomen pan premiér, protože právě jemu jsem chtěl ocenit jeho úvodní proslov, protože možná jste si toho nevšimli, ale v jedné věci byl výjimečný. Vždycky když se tady diskutovalo o důvěře, či nedůvěře vlády, vždycky když tady měl pan premiér nějaký významný delší proslov, tak byl protkán jménem Kalousek. Dneska toto jméno padlo pouze dvakrát, a to jsem bedlivě poslouchal. A já myslím, že je to velmi dobrá zpráva, protože pan premiér je evidentně silná osobnost a zdá se, že už téměř se dokázal vypořádat s jednou svou noční můrou.

Bohužel jinak ten proslov moc výjimečný nebyl, bylo to pořád jenom já, já, já, takže jsme se opět dozvěděli, že tato země, tato republika nepatří občanům, ale patří našemu panu premiérovi.

Já jsem tady ve Sněmovně od ledna. Myslel jsem si, že vím, do čeho jdu, ale netušil jsem, jaký bude ten vládní chaos. Svůj slib jsem skládal na 79. schůzi Sněmovny, dneska už je to schůze 106., v mezidobí proběhly 4 řádné schůze a 23 mimořádných, z nichž většinu svolali vládní poslanci. Tato situace nemá obdoby, ale je jen dokreslující: My to tady zvládneme a zvládneme si zorganizovat svůj čas. A je to dokreslující proto, v jakém chaosu tato vláda pracuje a jaký chaos potom panuje směrem k občanům.

Jak jsem říkal, jsem tady necelého půl roku, takže budu poprvé hlasovat o důvěře, či nedůvěře této vlády. Nicméně tato vláda nikdy neměla mou důvěru. A dovolte mi, abych tady uvedl tři důvody, proč budu hlasovat pro návrh na vyslovení nedůvěry.

1. Tato vláda je vládou rozpočtové nezodpovědnosti. V době růstu je snadné hospodařit a je ještě jednodušší rozdávat, ale v době krize je to mnohem složitější.

A já jsem si, obdobně jako paní ministryně financí, pro pana premiéra dovolil připravit také několik grafů. A já to zvládnu, já si je budu držet sám. (Ukazuje grafy.) Bohužel jí je nemůžu ukázat, nicméně jí ta čísla jsou známá. Tady na tom grafu jsou bilance státních rozpočtů. (Ukazuje.) Tedy oficiální čísla Ministerstva financí. U letošního roku, kde vidíte ten hluboký propad, spolu s rokem minulým, tak je schválené saldo rozpočtu. Ještě jsem zde mohl doplnit tři další sloupce. Tedy na příští rok saldo 390 miliard, na rok 2023 370 miliard, a na rok 2024 saldo 343 miliard. Ta čísla jsem si opět nevycucal z prstu, ta jsou z oficiálního rozpočtového výhledu vlády.

Jedná se o gigantické schodky. A bohužel neexistuje ani ta nejmenší snaha o úspory. Kdyby ty schodky byly vynaloženy na boj s pandemií, na povzbuzení růstu ekonomiky, tak bych to snad i pochopil. Ale je zcela zřejmé, a jsou závěry NKÚ, opět si to necucám z prstu, že bohužel jenom přibližně půlka těchto schodků je určena za tímto účelem. Bohužel dál se rozdává, kupují se hlasy a přistupuje se k veřejným financím principem: po nás potopa.

Tady tento graf (Opět ukazuje graf.), nenechte se mýlit, to není odhad budoucího růstu našeho hospodářství, bohužel. A tento graf paní ministryně také dobře zná, protože jsme ho měli k dispozici, už když jsme schvalovali to gigantické navýšení státního rozpočtu. Tento graf znázorňuje vývoj dluhu veřejného sektoru v příštích desetiletích. Opět jsem si ho nevycucal z prstu. Je to graf, který zpracovala Národní rozpočtová rada. Bohužel, vláda nedbá žádného jejího doporučení. My jsme tady, na začátku. (Ukazuje přesné místo.) To je to, o čem tady paní ministryně hovořila, že na tom porovnání s ostatními, nejsme moc špatně. Nicméně už tady (opět ukazuje), a omlouvám se, ta červená linie, ta je po schválení toho schodku. Už tady, za dva až tři roky - (Poslanec Nacher přistupuje blíže a prohlíží si graf.) Kolega Nacher, já pak dám k dispozici. (Se smíchem.) Již tady, narazíme na rozpočtovou brzdu.

Ano, kdybyste zůstali u vlády, tak asi tu brzdu zvýšíte, protože s vaším přístupem s tím nic jiného dělat nepůjde. Nezodpovědnost a gigantické schodky vedou ke gigantickému dluhu, který nás čeká za pár desítek let. Za dvacet až třicet let se zhroutí důchodový systém. Řekněte prosím na rovinu mladým lidem, že oni nebudou mít žádný důchod, díky vaší nezodpovědnosti v hospodaření této země. Spolu s rozpočtem souvisí i investice. A tady padala spousta čísel ohledně stavby dálnic. A pan ministr Havlíček tady bohužel není, a říkal, jak je skvěle nastartováno. Ale... Ale za posledních sedm let se v průměru postavilo, otevřelo za každý rok 15 kilometrů dálnic. Když vezmu stejné období sedmi let té předchozí vládní garnitury, tak to také nebyl žádný rychlozávod. Ale v průměru se otvíralo 20 kilometrů dálnic, tedy o 25 % víc.

Já věřím, že v budoucnu to bude lepší. Ale když už tady holedbáte, jak rychle stavíte, tak stavíte pomaleji. (Slabý smích několika poslanců.) Já myslím, že motoristé a řidiči se takhle nesmějí, jako vy ve vládních lavicích.

Druhý důvod, proč nepodpořím tuto vládu, je ten, že tato vláda je vláda jedné firmy, chcete-li jednoho holdingu. Cílem této vlády je bohužel primárně maximalizace zisku firem, jejímž konečným uživatelem výhod je pan premiér. Z analýzy, podle dat z projektu Hlídač státu, vyplývá, že firmy pana premiéra, po jeho vstupu do politiky, inkasovaly z veřejných rozpočtů minimálně 8,8 miliardy korun. Pro dokreslení toho, je tady třetí graf. (Ukazuje graf.) Tady, tady vstupoval pan premiér do politiky. Vidíte ten nárůst. Je zcela jednoznačný a neoddiskutovatelný. Zatímco firmy premiéra jsou bezmezně podporovány, vláda za ně bojuje s Evropskou unií, tak na ostatní, a zejména na ty nejmenší, se zaklekává, jsou donekonečna kontrolováni, a vláda ctí předpoklad, že podnikatel je z principu zlý, a snaží se stát obelstít. To je nehorázné.

Já, na rozdíl od vlády, našim lidem a našim podnikatelům důvěřuji, a je potřeba je podpořit a ne na ně zaklekávat. Třetím důvodem, proč nepodpořím tuto vládu, je ten, že tato vláda, je vláda ztracené budoucnosti. Doposud jsem mluvil o financích. To je samozřejmě mimořádně důležité. Ale peníze jsou pořád jen peníze. Peníze vem čert. Co vám ale neodpustím, je hazard se životem a budoucností našich dětí. Nebojte se, to je poslední graf. (Ukazuje.) A ten znázorňuje dobu trvání uzavření škol. Zdrojem jsou data z UNESCO. Hádejte, kdo je v čele? Česká republika. Jsme best.

To bude mít samozřejmě obrovské důsledky. A na tomto místě já bych chtěl moc poděkovat všem pedagogům a všem rodičům, které jste v tom nechali. Oni odvedli neskutečnou práci. Moc jim za to děkuji. Ale bohužel, i přes jejich mimořádné nasazení a snahu, to poznamená celou generaci. Nejedná se jenom o důsledky ve znalostech a především v praktických dovednost, ale bohužel díky tomu dlouhodobému uzavření dětí doma, i na jejich psychickém zdraví. Psychologů pro děti a dětských psychiatrů bylo pomálu a poskrovnu už před nástupem pandemie.

Podle Linky bezpečí loni narostla četnost psychických potíží o 28 %. Letos, po ještě tom delším zavření, to bude mnohonásobně víc. Víte, jak dlouho se čeká na dětské psychiatry? Je to bohužel v řádu měsíců. Uvědomujete si, co to může znamenat? Mnohdy může být pozdě. Asi nevědomě, ale určitě vaší neschopností jste bohužel stvořili novou ztracenou generaci. Tento kruciální dopad vládního chaosu se bohužel naplno projeví až po mnoha letech. Děti se s tím budou vyrovnávat dlouho. Potrvá to řadu let. A po těch letech, až se z toho dostanou, tak na ně dopadnou ty dluhy, které jste vytvořili. A až budou seniory, tak nebudou mít žádný důchod.

Každý, kdo tady dneska nepodpoří vyslovení nedůvěry vládě, tím přijímá za všechny tyto důsledky svou zodpovědnost. Dneska v tom hlasování máme dvě možnosti, jak hlasovat. První z nich je hlasovat pro vyslovení nedůvěry. Cokoliv jiného je hlasování pro tuto vládu. Kolegové z KSČM se rozhodli, že budou hlasovat nohama. A jejich pan předseda může tady rétoricky vysvětlovat, co chce, ale je to hlasování pro tuto vládu. A bohužel mě to moc mrzí u ČSSD, u nejstarší demokratické strany v této zemi. Já v mnohem s ČSSD nesouhlasím, ale je mi líto, že tuto stranu demokratickou vy, a ty svetry, které jste tady měli, už jste je svlíkli, vám v tom bohužel nepomohou, že vymažete sociální demokracii z politické mapy. Všichni, kteří budete hlasovat, ať už jakoukoliv formou pro tuto vládu, budete hlasovat pro vládu rozpočtové nezodpovědnosti, budete hlasovat pro vládu jedné firmy a hlavně budete hlasovat pro vládu ztracené budoucnosti. Prosím vypořádejte se potom s tím ve vašem svědomí. (Z levé části jednacího sálu se ozval smích.) Někteří s tím nemají problém už teď a zvesela se smějí. Ale já jsem moc rád, že už se blíží volby a v těch vám občané odpískají konec.

Děkuji za pozornost.

