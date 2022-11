Janda (ODS): Máme klíč pro efektivní fungování Národní sportovní agentury

reklama

Jakub Janda, poslanec a člen sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu chce pro sport lepší podmínky, právní jistotu a stabilní prostředí. K tomu má podle něho právě Národní sportovní agentura primárně sloužit.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 67% Ne 33% hlasovalo: 2701 lidí

„Ryba smrdí od hlavy. Tak jsme při novele zákona o podpoře sportu a zahrnutí některých pozměňovacích návrhů přemýšleli. Proto jsme s kolegy v Poslanecké sněmovně přišli s několika zlepšeními,“ říká na úvod poslanec Jakub Janda, který má k agendě sportu blízko, a to i s ohledem na jeho předchozí profesní kariéru. „Chceme jasnější pravidla pro fungování Agentury a jasnější pravomoci. V čele NSA by nadále stál předseda, ale vedení by fungovalo kolektivně jako tříčlenné. Jmenovala by jej vláda a ta by tak byla zodpovědná za jeho funkčnost. A též za jeho případné odvolání.“

„Zásadnější změnou pro tak velkou a rozpočtově náročnou instituci je nutnost zřízení kontrolních mechanismů. Proto chceme zřídit dozorčí komisi, která bude zcela v gesci obou parlamentních komor. NSA nemá být neřízenou střelou, ale veřejnou institucí, která bude podléhat i parlamentní, tedy veřejné kontrole,“ dodává Janda.

V současné době je podle Jandy nutné v co nejkratším čase uvést novelu zákona o podpoře sportu do praxe, dát do pohybu Národní sportovní agenturu. Podobně jako aktivní část národa. „Budu se o to snažit jako poslanec i jako bývalý sportovec. Protože to má svůj smysl,“ dodává Jakub Janda, poslanec za ODS.

Jakub Janda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Janda (ODS): Už ani korunu z veřejných peněz tomuto pochybnému spolku Janda (ODS): Národní sportovní agentura poškodila obce Janda (ODS): Argument, že je pár měsíců do voleb a nemá to smysl, neberu Janda (ODS): Je třeba napravit reputaci NSA, výsledky kontroly jsou skandální

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.