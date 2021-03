Jarošová (SPD): To je ta vaše deklarovaná dobrovolnost? To je neskutečný nátlak

reklama

Vážený pane premiére, jak je to s těmi očkovacími pasy? Ministr zahraničí Petříček avizoval, že použití očkovacího pasu by mohlo být u nás v květnu jako řešení pro letní cestování a kromě očkování by měl průkaz obsahovat i potvrzení o testech. Prý by tak vznikl nástroj, který usnadní cestování v rámci Evropské unie a to i za příbuznými nebo na pracovní jednání.

Anketa Věříte léku ivermektin? Ano 60% Ne 8% Nechávám na lékařích 32% hlasovalo: 3615 lidí

Dochází vám, že to rozdělí společnost na očkované a na ty občany druhé kategorie, co nebudou moci bez očkování nikdy vycestovat? Takže půlka České republiky třeba bude potrestána zákazem dovolených nebo pracovních jednání? To je diskriminace neočkovaných, pane premiére. A co zajímavého nás čeká dál? Tím to přece nekončí. Nebo ano? Co zákaz kultury, nebo zákaz sportování pro neočkované? Je toho spousta, čím je můžete ještě potrestat.

To je ta vaše deklarovaná dobrovolnost? To je neskutečný nátlak, to je prasárna, když nám vláda tvrdí, že je očkování dobrovolné. Není, nevěřte tomu. A my všichni přihlížíme, jak se nám tady pod taktovkou vlády a Evropské unie ukracují naše práva a svobody. Důrazně vás žádám, pane premiére, zajistěte, aby očkování bylo dobrovolné a netvrďte, že je, když to není pravda.

K čemu vlastně očkování je, když stoprocentně nechrání? Už prosakuji informace od odborníků - jmenuji molekulárního biologa prof. Omara Šerého - že covidem se může nakazit jak očkovaný člověk, tak i ten, který si nemocí už prošel. Nehledě na to, že Covid stále mutuje, vakcína nezabere na některé mutace a pojede se stále dokola, dokud si nenamastí kapsy k prasknutí výrobci vakcín a respirátorů.

Monika Jarošová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jarošová (SPD): V čím zájmu je likvidovat malé živnosti? Jarošová (SPD): Prokazování by bylo složité, myslím si, že spíše nemožné Jarošová (SPD): Jak vidí naši zemědělci situaci na trhu s potravinami Jarošová (SPD): Jak ovlivní další směřování ČR změna volebního zákona?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.