Jelínková (KDU-ČSL): Evropské dotace zneužívají oligarchové v střetu zájmů

Vážení přátelé, dámy a pánové,

dovolte mi, abych jménem českých křesťanských demokratů pozdravila náš důležitý sjezd. Počátkem listopadu jsme si připomněli výročí pádu Berlínské zdi. V těchto dnech v České republice i Slovenské republice slavíme významný milník. Uplynulo 30 let od tzv. Sametové revoluce, která přinesla pád komunismu v tehdejším Československu.

Bilancujeme, co nám uplynulých 30 let přineslo. Evropa se opět spojila a Česká republika se stala její pevnou součástí, žijeme ve svobodě, demokracii a míru. To je velký důvod k vděčnosti! Je to pro mě velmi osobní – komunisté věznili mého otce, který se bohužel roku 1989 nedožil. I to bylo jedním z důvodů, proč jsem po revoluci vstoupila do politiky, abych nesla dál jeho odkaz – touhu po svobodě a demokracii.

Pro nás křesťanské demokraty je tato svoboda pevně spojena s odpovědností. Jako KDU-ČSL se snažíme ozývat všude tam, kde je omezována lidská svoboda a pošlapávána lidská důstojnost. Ať už je to o ochrana pronásledovaných křesťanů ve světě či apel na českou vládu, aby ČR přijala nedoprovázené děti z řeckých uprchlických táborů a projevila tak solidaritu alespoň symbolicky. Vždyť sama myšlenka Evropské unie je postavena na solidaritě a vzájemné pomoci.

I v ochraně liberální demokracie je před námi ještě velký kus práce. Václav Havel si byl její zranitelnosti dobře vědom, když řekl: „Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ Česká republika je v současnosti zemí, kde je 30 let po pádu železné opony menšinová vláda postavena právě na hlasech komunistické strany.

Evropské dotace zneužívají oligarchové, kteří jsou v jasném střetu zájmů. Nemůžeme chránit demokracii bez politiky založené na hodnotách. Naše křesťanské hodnoty není potřeba měnit. Musíme je ale umět nově interpretovat, abychom jako EPP i nadále udrželi prst na tepu doby. Ať už se jedná o podporu rodin, ochranu lidských práv, udržování bezpečnosti v Evropě či integrální ekologii, které jsou součástí DNA naší politické rodiny.

Novému předsednictvu EPP proto přeji, aby pod jejich vedením byla EPP i nadále stranou dialogu, rozumného kompromisu a konsenzu. To samé přeji i nám pro naši každodenní politickou práci. Slovy Václava Havla: Láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



