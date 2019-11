Jelínková (KDU-ČSL): Jako skuteční demokraté můžeme společně porazit plíživé zlo

„Jedno musíme na stranách žádat stále a stále. Aby za své poslance a představitele vybírali slušné, politicky schopné a vzdělané muže a ženy.“

Vážené dámy a pánové,

právě jsem citovala slova Tomáše Garrigua Masaryka, jak je zachytil Karel Čapek, ve své knize Hovory s TGM. Takto jsme společně se Slovenskem slavili sté výročí naší společné republiky. V jejímž čele tento muž stanul. Sto let od doby, kdy se konečně i u nás zabydlela demokracie. Víme, že to nebylo na dlouho a že historický vývoj jejímu dalšímu rozvoji až tak moc nepřál. Ostatně smutných sedmdesát let od komunistického puče, který na dlouhou dobu zhatil další demokratický vývoj, jsme si taky vloni připomněli.

Letos jsme společně se Slovenskem oslavili jiné kulaté výročí. Již je to třicet let, co jsme si během revoluce, jíž říkáme sametová, začali opět budovat demokratické instituce, základ naší státnosti. Dějiny chtěly, abychom v této atmosféře plné významných výročí, vzpomínek a slavnostních úvah, byli konfrontováni s realitou. Všechno to, proti čemu generace našich statečných spoluobčanů bojovala a v co doufala, je ztělesněno ve vládě, kde předsedá bývalý komunista, a která je komunisty aktivně a s neustále rostoucím souhlasem velké části veřejnosti podporována. Chci tedy dnes, zde před Vámi shromážděnými říci, ne. Jako demokraticky smýšlející občanka této krásné země se s tím nemohu a nechci smířit. A věřím, že to mohu vykřiknout spolu s Vámi, drazí přátelé z TOP 09. Ne, s obnoveným komunistickým panstvím třicet let od Sametové revoluce se nesmíříme.

Dnes jsem tu i proto, abych vás jménem svým, i jménem KDU-ČSL srdečně pozdravila. A nejen to. Chci s Vámi společně sdílet odhodlání nesmířit se ani s návratem plíživé normalizace ani totalitní ideologie. c Nebudeme zastírat, že jsou prvky, na nichž se úplně zcela neshodneme. Už i samotný vznik TOP 09 může být pro druhé, zvláště z řad lidovců, trochu bolestnou skutečností. Navzdory tomu věřím a doufám, že společné hodnoty, které jsem před chvíli zmínila jsou silnější a větší než často virtuální příkopy, jež nás vzájemně oddělují. Děkuji za Váš sněm.

Ráda vyřizuji také pozdravy našeho předsedy Marka Výborného, který se Vám z rodinných, a v jeho případě zcela jistě pochopitelných, důvodů omlouvá, že vás nepozdraví osobně. Vést parlamentní stranu není jednoduché, což většina z vás určitě ví. Ráda bych vyjádřila respekt Jiřímu Pospíšilovi, který Vaši stranu dovedl k dnešnímu sněmu. Ráda bych Vás také ubezpečila, že KDU-ČSL je s maximální snahou a otevřeností připravena jednat o vzájemné spolupráci s TOP 09 a dalšími blízkými politickými stranami, při nadcházejících krajských a senátních volbách. Zkusme potlačit vlastní stranické zájmy a hledat takové modely spolupráce, které povedou k úspěšnému volebnímu výsledku a k lepší správě krajů, stejně jako k udržení takového složení senátu, který bude skutečně reálnou pojistkou respektování právního státu a ústavy naší země.

Vy dnes stojíte na prahu své nové stranické epochy. Máte svůj volební sněm, během něhož si do čela zvolíte své nové reprezentanty a reprezentantky. Abych parafrázovala Masarykova slova z úvodu mé řeči, i Vy jste dnes pozváni, abyste si za své představitele vybrali osoby slušné, politicky schopné a vzdělané. Přeji Vám jménem Lidové strany, jménem svým, jménem Marka Výborného, aby se vám to povedlo. Jenom tak můžeme my, všichni skuteční demokraté, porazit plíživé zlo totality. Před ním nejsme nikdy zcela uchráněni. Pokud totiž je nějaké poučení pro náš národ, tak je to právě toto.

Zdař bůh vašemu sněmu.

ŠÁRKA JELÍNKOVÁ, PRVNÍ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ KDU-ČSL

