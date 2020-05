Jelínková (KDU-ČSL): Stát nesmí brát peníze obcím a krajům

reklama

V Senátu jsme ale jasně odmítli, aby jedna z nejdůležitějších pomocí (vlastně kompenzační bonus) byla z rozpočtů obcí a krajů. Senátoři přijali můj návrh a nyní se o všem bude jednat ve Sněmovně. Z mého pohledu se stát chtěl jednoduše zbavit odpovědnosti.

Obce a kraje nesmí přijít o další prostředky do svých rozpočtů. Hrozí totiž reálně velký výpadek daňových příjmů.

Co by to znamenalo?

Díru v rozpočtu obcí a krajů ve výši až 25 %.

Vzpomeňme si na slib premiéra, že obcím a krajům už se peníze brát nebudou, aby mohly investovat a naše hospodářství se rozjelo na plné obrátky. Očividně to byla lež. Obce a kraje přijdou dohromady o dalších 15 miliard. Kompenzační bonus znamená 5% výpadek. Když se podívám do tabulky Sdružení místních samospráv, tak zjistím, že například Bystřice pod Hostýnem bude mít rozpočet menší celkově o 32 milionů korun v roce 2020, kvůli kompenzačnímu bonusu o 6,5 milionů korun. Spočítejte si sami, o kolik peněz vaše obec přijde. Odkaz pro výpočet je zde.

Obce a kraje budou muset zastavit investice.

Z minulých let víme, že investice v celé zemi jsou hlavně od obcí a krajů – 50 % investic je díky nim. Investice musí zůstat vysoké. Jinak se prodlouží celá krize. Přesně to jsme viděli před deseti lety. Proto nechci, abychom to zažili znovu. Obce navíc mají dlouhodobé plány investic. Najednou je budou muset změnit nebo dokonce úplně zastavit.

Stát se nebude chovat jako dobrý hospodář.

A to přeci má. Stát si na kompenzace může půjčit daleko levněji. Umožňuje mu to nová změna zákona o České národní bance. Kompenzační bonus má hradit stát, ne obce a kraje. Obce a kraje výpadky v rozpočtu nemohou krýt levnými půjčkami. Stát může. Více se můžete dočíst například v komentáři ekonomky a rektorky Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudové, která nás podpořila.

Mnohé obce podnikatelům a živnostníkům vyšly vstříc. Odložily nebo zrušily nájmy, dovolily jim mít zdarma venkovní zahrádky, postaraly se o sociální služby, kde byl nedostatek zdravotnických a ochranných pomůcek a dezinfekce. Takhle můžeme pokračovat. Obce a kraje už (ne)jednou zastoupily v dnešní nelehké době roli státu. Vynaložily na to nemalé finanční prostředky, které jim nikdo nezaplatí, a nyní mají přijít o další peníze? Proto jsem jasně řekla NE. Spolu se senátorkou a pražskou starostkou Renatou Chmelovou a senátorem a hejtmanem Jiřím Čunkem jsme proto předložili pozměňovací návrh, který má obcím a krajům pomoci. Ministryně financí Schillerová byla samozřejmě proti. Obviňuje nás, že akorát zdržujeme pomoc pro osoby zasažené koronavirem. Kdepak. Pravda je totiž jinde. Vláda v posledních letech hospodařila na dluh, nevytvářela žádné finanční rezervy, a tak nemá nyní kde brát. A proto chce brát obcím a krajům. Navrhli jsme, ať si vláda půjčí, ať převezme svoji odpovědnost. Ministryně financí po naší kritice přišla s nápadem na další dotace pro obce a kraje, aby mohly investovat. Ptám se, proč vytvářet složité řešení, když by to šlo jednoduše. Takto stát obcím a krajům vezme peníze, aby jim je mohl zase za chvíli dát. Dává to smysl? Zároveň jim vezme svobodu v tom, aby si samy obce a kraje rozhodly, do čeho mají investovat a které projekty mají podpořit.

Už to vypadá, že si vláda chce udělat z obcí a krajů srandu. Proto lidovecký starosta jihomoravských Velatic a kandidát na hejtmana na jižní Moravě Jan Grolich zahájil sběr podpisů komunálních politiků, aby odmítli vládní návrh a podpořili náš. Pokud se chcete přidat, petici najdete ZDE. Už je tam takřka 300 podpisů a názory komunálních politiků se dají shrnout do jedné závěrečné věty: „Obce a kraje umí hospodařit lépe než stát. Teď za to budou potrestány. Navíc vláda něco slíbí, a pak náklady hodí na někoho jiného.“

Ještě přidávám názory některých starostů:

Josef Bazala, starosta Starého Města:

„Vláda musí se starosty jednat na rovinu. Bez rozpočtu, který se už nebude měnit, nemůžeme začít investovat.“

Roman Celý, místostarosta Vyškova:

„Zásadně mi vadí způsob komunikace ze strany vlády směrem k obcím. Téměř potají vytáhnout peníze z obecních rozpočtů je velmi špatným rozhodnutím. A jejich úbytek se zásadně projeví na rozvoji dané obce.“

Vojtěch Pospíšil, starosta Josefova:

„Obce zcela určitě pomohou ekonomice, svým občanům a podnikatelům také, ale nemůže, a nesmí, nám to být shora diktováno!“

Více ZDE.

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



