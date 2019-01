Jiránek (ODS): Dál se budeme setkávat s veřejností

- Ulice Doberská - je snahou s krajem domluvit veřejné projednávání s občany, aby se dověděli, kdy bude dokončená

- Most v Kročehlavské ulici na Prahu je v havarijním stavu. Oprava by měla začít v květnu, plánované dokončení 12/2019

- Sítenský most - jeho životnost je max. 5 let - bude vypsána architektonická soutěž na jeho novou podobu. Se zahájením stavby se počítá na roky 2022-2023

- Kompletní rekonstrukcí by měla projít také ulice Jaroslava Kociána až k mostu

- Plánuje se uzavření a rekonstrukce Exitu 12 na D6 na Fialce

- Po letech to vypadá, že se v dohledné době začne realizovat také obchvat / propojka mezi D6 a D7 za Oázou - aktuálně probíhá vyjadřování k EIA

- Měla by vzniknout také nová krajská komunikace přes Dříň a Vojtěšskou huť

- V souvislosti s připravovanou modernizací železniční tratě by se měly realizovat tři nové kruhové křižovatky na Sítné (Ke Stadionu x Petra Bezruče, Železničářů x Jateční a Železničářů x Josefa Čapka)

Architektka Anna Gamanová také seznámila přítomné s plánovanými úpravami na Sítné v ulicích Ústecká, Ostravská a Plzeňská, kde dojde zejména k navýšení parkovacích míst a výsadbě nové zeleně.

„Další setkání s veřejností plánujeme v souvislosti se záměrem revitalizace okolí ulice Štechova. Následovat budou debaty s obyvateli v Kročehlavech, Rozdělově a samozřejmě Švermově a Dubí. Přesné termíny a další místa zveřejníme i na webových stránkách města,“ uvedl primátor města Kladna Dan Jiránek.

Ing. Dan Jiránek ODS



autor: PV