Jiránek (Piráti): Malá obec v centru republiky, kde není turismus, si může klidně dát pět korun

Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já bych opravdu poprosil, abychom se přestali bavit o tom, kdo má, nebo nemá dostatek peněz na to, aby se ubytoval v centru Prahy, protože to s tím opravdu nesouvisí. Představte si dvě obce, třeba Pec pod Sněžkou nebo Janské Lázně a jinou obec, která je třeba někde v centru republiky, kde žádný turismus není. Podle RUD dostanou stejné peníze, ale třeba Pec obsluhuje stovky tisíc turistů ročně. Takže opravdu ten příjem z poplatků je pro Pec zásadní. A znovu opakuji a opakují to moji kolegové už několikrát, my neříkáme, že dvě eura si dají všechny obce, i ta malá obec v centru republiky, která nemá turismus, i ta Pec. Ta malá obec v centru republiky, kde není turismus, si může klidně dát pět korun, nebo deset korun, nebo patnáct korun, ne dvě eura. Takže když tam nastavíme limit sto korun, tak já jsem si stoprocentně jistý, že drtivá většina těch turistických center si tu stokorunu ani nedá, protože se prostě dohodnou v rámci zastupitelstva a v rámci turismu v tom daném regionu, že se jim nevyplatí dávat stokorunu, protože by to ten turismus výrazně zatížilo, a dají si tam třeba těch padesát korun. Ale my jenom umožňujeme to, aby ty nejexponovanější destinace si mohly opravdu dát trošičku víc, protože se nějakým ekonomicky shodnou, že je to pro ně efektivní řešení toho na jedné straně zatížení turisty, a na druhé straně získání peněz, aby se o ty turisty mohly lépe starat.

Mám deset sekund. Opravdu bych spíš apeloval na to, abychom se bavili o zákoně o cestovním ruchu tamhle na paní ministryni (k ministryni Dostálové), věřím, že se to podaří v následujících letech. Děkuji.

Ing. Martin Jiránek Piráti



poslanec

