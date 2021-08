Johnová (Praha sobě): Také v Praze se bez kojeneckých ústavů obejdeme

Páteční hlasování Poslanecké sněmovny, podle kterého mají v České republice od roku 2025 nejmenší děti do 3 let věku přestat končit v kojeneckých ústavech a dalších ústavních zařízeních, je v souladu s vizí, o kterou hlavní město dlouhodobě usiluje. Pokud novela projde Senátem, hlavnímu městu pomůže mimo jiné dostat do rodin děti z kojeneckého ústavu v Krči.

reklama

Ten jako jediný v republice zřizuje přímo ministerstvo zdravotnictví, které odmítalo spolupráci na transformaci ústavu nebo jeho převzetí pod hlavní město. Druhý kojenecký ústav, který Praha zřizovala na Zbraslavi, už nejmenší děti do 3 let věku nepřijímá a prochází proměnou v centrum podpory rodin. Poslanci zároveň souhlasili se zvýšením odměn pěstounů, na což Praha dlouhodobě apelovala.

„Inspirovali jsme se ve Zlínském nebo Pardubickém kraji a víme, že se také v Praze bez kojeneckých ústavů obejdeme. Malé děti si z ústavů přes všechnu péči tet odnáší opravdu nesmírně těžké následky a kojenecké ústavy jsou velkou ostudou této země. Velice vítám, že nám přijetí zákona pomůže zrušit kojenecký ústav v Krči, který patří pod ministerstvo zdravotnictví a bohužel odmítal naše nabídky spolupráce na transformaci. Druhý pražský kojenecký ústav na Zbraslavi už proměňujeme v centrum podpory rodin. Díky zákonu bychom mohli Prahu kojeneckých ústavů úplně zbavit, a to je pro děti skvělá zpráva,” řekla radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová.

Novela se týká nejen kojeneckých ústavů, ale i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (např. Klokánků). Ani v nich by od roku 2025 neměly končit děti do 3 let věku. Ústavní péči má nahradit podpora biologických rodin a náhradní rodinná péče - adopce a pěstounská péče včetně té na přechodnou dobu, která vznikla jako alternativa kojeneckým ústavům. Pokud novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí projde Senátem a podpisem prezidenta, zákaz umisťování malých dětí by měl začít platit od roku 2025.

Anketa Kdo zatím předvedl nejlepší volební kampaň? ANO 40% SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1% Piráti + STAN 4% SPD 49% KSČM 2% ČSSD 0% Trikolora Svobodní Soukromníci 3% Přísaha 1% hlasovalo: 2523 lidí

„To je opravdu dlouhá doba a já udělám všechno pro to, aby se nám v Praze podařilo dostat děti do rodin daleko rychleji. Je to rozhodně možné. Také budeme usilovat o to, aby se do rodin dostaly i skupiny sourozenců a děti s těžkým postižením, kterým zákon povoluje výjimku. Ale jsou to děti jako všechny jiné a také ony mají mít svou rodinu, o tom jsem přesvědčena,” popsala Milena Johnová.

Hlavní město se nyní zaměřuje především na podporu rodin, aby mohly o své děti pečovat a snižovalo se tak riziko rozpadu domácností a umístění dětí mimo rodinu. Pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním připravuje hlavní město síť odlehčovacích služeb, první z pětice se otevírá letos na Praze 10. Pro rodiny, které potřebují podporu v bydlení nebo s rodičovskými kompetencemi, magistrát vytváří nové služby a posiluje sociální práci. Za poslední rok a půl takto vzniklo 15 zcela nových úvazků, které pomohly více než 140 domácnostem s návratem do běžného bydlení z nevyhovujícího prostředí ubytoven. Další podpora aktivizačních služeb se připravuje na podzim.

Hlavní město usiluje také o posílení kapacit pěstounské péče. K tomu pomůže zvýšení odměny pěstounů, které také schválili poslanci. Hlavní město na její zvýšení dlouhodobě apelovalo. „Málokdo si umí představit, jak náročné je pečovat o přijaté děti. Pěstouni dětem pomáhají zvládat jejich traumata a staví je na nohy. Za to jsem jim nesmírně vděčná a přála bych si, aby pěstouni cítili ocenění od celé společnosti,” řekla Milena Johnová.

Bývalý kojenecký ústav na Zbraslavi, zřizovaný hlavním městem, se kromě komunitních domácností pro stávající děti zaměří především na podporu rodinné a také právě náhradní rodinné péče, kdy má v objektu vzniknout kromě odlehčovací služby pro rodiny také několik nácvikových bytů a specializované ambulantní služby. Celá organizace se také rozroste o nové týmy podpory specializované pěstounské péče pro děti, jako například sourozenecké skupiny, které dnes často zůstávají v ústavní péči. Specificky na podporu pěstounů je také určen celý program Sociálního nadačního fondu, který pomůže pěstounům se specializovanými terapiemi nebo umožní zajistit více asistence v péči o svěřené děti.

Mgr. Milena Johnová PRAHA SOBĚ



krajská radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Johnová (Praha sobě): Hřbitovy by neměly být vnímány jen jako prostor za zdí Johnová (Praha sobě): Dochází ke komunitním šíření mutace delta Johnová (Praha sobě): Praha zahájila provoz Městské nájemní agentury Johnová (Praha sobě): Praha přispěje Českému červenému kříži na školení pečovatelů v záloze

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.