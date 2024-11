Juchelka (ANO): Důchodová reforma prostě neexistuje, ale slibem nezarmoutíš

Děkuji. No, když jsem tady poslouchal - budu reagovat na pana ministra Jurečku - co tady říkal mé kolegyni Lucii Šafránkové po jejím vystoupení. Takže vy říkáte, že ti, kteří v tuto chvíli budou postiženi tím pozměňovacím návrhem pana Jakoba a pana Bendy, mají od vás příslib, že bude nějaká změna, a to, že budete 4 % z hrubé mzdy implementovat do toho třetího pilíře.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 8804 lidí

Já si myslím, že stavíte celou argumentaci samozřejmě na něčem, co ještě před týdnem vůbec neexistovalo, protože jste si narychlo - překvapilo to úplně stejně nás i vás jako vládní poslance, tady ten pozměňovací návrh pana poslance Jakoba a pana poslance Bendy - nějakou argumentaci museli vycucat z prstu, abyste z toho mohli nějakým způsobem vybruslit.

V tuto chvíli nemáte nic projednáno se zaměstnanci, se zaměstnavateli. Ten třetí pilíř je dobrovolný, není povinný, takže z něho uděláte automaticky pilíř povinný pro tuto skupinu lidí. Udělali jste něco, co jste si narychlo bez jakékoliv diskuze vycucali z prstu příslibem za to, že 108 000 lidí už nebude v náročných profesích. Toto je signifikantní příklad toho, jakým způsobem se stavíte ke všem parametrům důchodové reformy, k věku odchodu do důchodu, třeba i k tomu výchovnému, které jste měli úplně jinak postavené v tom vládním návrhu.

Prostě to, že teď budete řešit něco narychlo s těmi náročnými profesemi a to, co neexistovalo, jenom svědčí o tom, že nemáte žádnou vyfutrovanou, vyanalyzovanou, propočítanou, skvělou analýzu nebo důchodovou reformu.

To prostě neexistuje, a slibem nezarmoutíš.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky