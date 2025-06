Juchelka (ANO): Neformálních pečujících máme daleko víc

Já děkuju. Budu jen velmi stručný právě k tomu pozměňovacímu návrhu pana ministra, protože on je samozřejmě nesystémový.

Je to pro 3300 lidí, kteří si nějakým způsobem vylobbovali větší výhodu než u ostatních neformálních pečujících. My musíme změnit celý ten systém v rámci zákona o sociálních službách, který bude navázán na příspěvek na péči, a toto bude celé navázáno na lékařskou posudkovou službu a posuzování.

Ale v tuto chvíli máme neformálních pečujících daleko více, akorát ten problém jejich je, že se nedostanou k té sociální službě, protože bydlí třeba někde na horách nebo tu sociální službu mají nedostupnou, protože tam prostě a jednoduše pro ně není. A ti budou mít méně peněz než ti, kteří to právě v těch sociálních službách utratí.

Já rozumím tomu bohulibému záměru, nicméně je to nesystémové, je to nespravedlivé, je to diskriminační a my se musíme bavit o tom, abychom mohli do budoucna mít takzvané hmotné zabezpečení neformálních pečujících. Všech neformálních pečujících, kteří o své blízké pečují v domácím prostředí.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



