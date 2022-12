Juchelka (ANO): Pokud je senior sám, bude mít na té výdajové stránce problémy

reklama

Jak jsem tady několikrát upozorňoval, tak ve vnitřním připomínkovém řízení je v tuto chvíli úhradová vyhláška, která navyšuje ze 135 na 155 korun hodinu péče pro všechny ty, kteří ji potřebují. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9524 lidí

Budu mít celkem na paměti tři body, které bych chtěl zařadit ještě předtím, než začneme mít tady ty body pevně zařazené. Rodičovský příspěvek my navrhujeme navýšit z jednoho prostého důvodu. Ta inflační krize se přesouvá z energetiky těch cen, které jsou tak strašně vysoké za elektřinu a plyn, směrem k potravinám. A to si myslím, že je velmi klíčové nejen u samozřejmě seniorů, kteří žijí sami, v jednočlenné domácnosti, ti jsou nejvíce ohroženi, protože pokud už máte dva důchody, tak jak víte, dvěma je lépe, než jednomu, tak ti to ještě nějakým způsobem utáhnout mohou, pokud jim přispějeme příspěvkem na bydlení.

Ale pokud je senior sám, tak už začne mít na té výdajové stránce samozřejmě problémy. Ale s tím souvisí i to, že vlastně v pátek vyšla statistika, kdy nejohroženější skupinou, která míří směrem k chudobě, jsou nízkopříjmoví a středněpříjmoví, a to mladé rodiny.

To znamená, když to uvedu na konkrétním příkladu, pokud máme rodiče, kteří mají malé dítě, jeden z nich pečuje, protože má dítě na rodičovském příspěvku a dosáhnou s tím rodičákem a s tím příjmem toho jednoho partnera 37 tisíc korun, tak to je ta hraniční mez u příjmu, která, když se dostane pod 37 tisíc už ti lidé opravdu padají do chudoby. A to navýšení rodičovského příspěvku by jim mohlo v nějaké fázi pomoci. My neříkáme, pojďme to navýšit třeba na celou dobu, ale pojďme jenom překlenout nějaké kritické období právě proto, aby ty rodiny s dětmi nebyly takto bity na tom, že tady máme tak vysokou inflaci, protože jednoduše oni prostě k tomu přijdou strašně biti. Já jsem to už uváděl a tuším, že to bylo i včera v televizi, kdy... já vás prosím

Ano, děkuji moc. Protože to je moc důležité, je tam velmi jako, my tomu říkáme "HLPečko" hluboký lidský příběh, protože spoustě lidem končí i v příštím roce, a já jsem jedním z nich, fixace na hypotéky... mi končí na zbytek hypotéky. A už mi volal můj bankovní poradce, že když dlužím ten zbytek jednoho milionu korun, takže se mi zvýší splátky z 5 tisíc na 8 300. To znamená, že pokud mi tady v České republice statisticky (Paní místopředsedkyně Věra Kovářová upozorňuje na čas.) si půjčujeme, pardon, takže navrhuji první bod a tím je navýšení rodičovského příspěvku. Poté se přihlásím k dalším. Děkuji.

Děkuji moc. Já se snažím a budu co nejkratší. Ten bod ohledně navýšení rodičovského příspěvku, ten jsem už tady zmiňoval a včera jsme tady samozřejmě v tom opozičním okénku probírali i druhý bod, a to je příspěvek na péči. Jak víte, tak ten je tady kvalifikován ve čtyřech stupních, kde první a druhý stupeň skutečně odskočil v tom minulém volebním období od toho třetího a čtvrtého, poněvadž jsme navyšovali příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni právě z toho důvodu, abychom pomohli handicapovaným, ale i těm, kteří jsou v ústavní péči a všem těm příspěvkovým organizacím, kterým skutečně se jim těch financí nedostává. Tak jsme pomohli i navýšením samozřejmě úhradové vyhlášky v průběhu toho minulého volebního období i v současnosti, protože ta úhradová vyhláška skutečně ani nedosahovala v ústavní péči toho, aby byla kvalitní strava dávána seniorům v průběhu celého dne. Proto jsme to potřebovali navýšit, protože jsme se tady o tom samozřejmě bavili, aby si i naši senioři mohli zkrátka v ústavní péči dovolit zeleninu, ovoce, anebo maso, a to v nějakých normálních porcích.

Co je ale skandální, dle mého názoru, a my jsme tady k tomu vůbec neslyšeli během včerejšího dne žádné odpovědi, tak je, že když se navyšuje úhradová vyhláška a v tomto roce už i podruhé, a to už na 155 korun, tak se v tuto chvíli dotkne hlavně těch, kteří jsou doma a kteří se starají o své handicapované děti nebo partnery, nebo rodiče. Je to velmi těžká situace pro ně, protože v tuto chvíli my víme, že ve vnitřním připomínkovém řízení je navýšení tady této úhradové vyhlášky, která, když dopadne, tak si budou moci tady tito lidé dovolit méně hodin péče měsíčně. A pro některé rodiny je to skutečně fatální, píšou mi a já jsem tady včera ty částky uváděl, a protože tady byla jenom část vládní koalice, tak já je samozřejmě znovu zopakuji.

Psala mi maminka, moje známá, která se stará o skutečně velmi těžce handicapovaného syna, který je ve čtvrtém stupni postižení. Ten ve čtverce, jak všichni víme, bere příspěvek na péči 19 200 korun, ale měsíčně ji stojí osm hodin asistenční služby, protože ona pracuje, 35 tisíc korun a zbytek musí doplácet ze svého. Pokud se navýší úhradová vyhláška o těch 20 korun, což se možná nám poslancům s našimi platy zdá málo, tak bude platit už přes 40 tisíc korun právě proto, aby si mohla dovolit jenom osm hodin asistenční péče. Všichni, kdo se starají o takto těžce postižené partnery, děti, tak ví, že to je práce 24/7, že to není jenom záležitost třeba osmi, deseti hodin, že skutečně je potřeba ta péče nonstop. Jak těžké je pro třeba už starší rodiče, kteří mají už dospělé takto handicapované děti jenom je zvednout na tom lůžku, otočit nebo nedej bože ve svých seniorských letech okoupat (omýt, vykoupat?), tak síly opravdu nestačí, a proto je potřeba podporovat tady tuto domácí péči, která pořád, pořád i tady v těchto částkách je levnější než péče ústavní během jednoho měsíce.

Já jsem tady navrhoval, abychom o tom diskutovali, protože bez toho, a to je ta váha, to je to vyvážení, abychom nevalorizovali příspěvek na péči, ale abychom pouze a jenom hrábli těm, bych řekl nejzranitelnějším a nejpotřebnějším, kteří si nemůžou najít druhou, třetí práci do jejich výdajů za asistenční služby, tak toho, prosím, nechme a odložme navýšení úhradové vyhlášky do té doby, dokud neprodiskutujeme to, že bychom valorizovali příspěvek na péči. A my jsme tady včera právě navrhovali a chceme se o tom bavit i na výboru pro sociální politiku, i s panem ministrem práce a sociálních věcí, že je potřeba v současné době a myslím si, že si to ti lidé opravdu zaslouží a volají po tom několik let, zařadit pětku. To znamená pátý stupeň, respektive upravit ty čtyři stupně příspěvku na péči tak, aby třeba ten nejvyšší byl skutečně pro ty, kteří chtějí být v domácím prostředí a je to pro ně i záležitost nějaké úcty, hrdosti, a bych řekl, lidské humanity. Proto navrhuji, paní předsedající, další bod, a to zařadit opět před ty pevně zařazené body a ten nazvu jednoduše, a to je úhradová vyhláška a příspěvek na péči. Děkuji moc.

