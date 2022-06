Juchelka (ANO): Tato vláda jen slibuje a slibuje

reklama

Vážený pane premiére,

několik měsíců slibuje tato vláda balíček pomoci pro zdravotně hendikepované. Je to skupina, která je dlouhodobě touto vládou v rámci zdražování opomíjena. Ministr Jurečka slibuje balíček pro zdravotně hendikepované již několik měsíců, naposledy na tiskové konferenci před osmi dny s tím, že to předloží příští týden, poté co "doladí parametry a dopady pomoci této skupině". Ten týden uběhl včera a žádný balíček nemáme, nic na tiskovce nebylo a hlavně na vládě pro zdravotně hendikepované prostě jedna velká nula.

Lidé, kteří jsou zdraví, tak těm radíte, respektive váš poradce, ať si najdou druhé zaměstnání. Ti už ho třeba mají. Studentům říkáte, od 18 let vám už pěti tisíci nepomůžeme, jděte do práce nebo na brigádu, což, pokud to je jen trochu možné u studia, tak už to dávno dělají. Každý se snaží si pomoci, pokud to jde, a pokud může, tak to prostě dělá. Ale po zdravotně postižených a jejich rodinných příslušnících to prostě chtít nemůžete. Nemůžete po nich chtít, aby si našli druhé místo ve druhé chráněné dílně nebo aby maminka zdravotně postiženého dítěte šla do druhého zaměstnání a dítě do nějakého dalšího odpoledního stacionáře. To prostě nejde. Jsou to lidé, kteří naopak potřebují naši pomoc, potřebují, aby se na ně myslelo, poněvadž jejich život je do jisté míry určen solidaritou těch zdravých s nemocnými a sociálním smírem.

Nerozumím, že tato vláda jen slibuje a slibuje, prohlubuje zoufalství lidí svou nepomocí, o které jenom mluví, vzbuzuje v lidech plané naděje, jako například u této skupiny lidí neustálými proklamacemi a prázdnými řečmi. Přitom stačí tak málo. I dnes vládní koalice mohla přijmout návrh novely zákona o zvýšení příspěvku na mobilitu. Vždyť je to ostuda.

