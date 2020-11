Jurečka (KDU-ČSL): Chybí tady nějaké brzdy, nějaké záruky, nějaké pojistky

reklama

Já musím říci, aby to nevytvářelo dojem, že my za KDU-ČSL rozporujeme nutnost obnovy té kapacity v Dukovanech po roce 2035. V tom rozporu nejsme. Jsme si vědomi toho, že ten energetický mix dozná zásadních změn a v okamžiku, kdy budeme odcházet od uhlí, jakože už se to děje, tak je potřeba tady mít adekvátní rozložení jednak těch zdrojů, které jsou, řekněme, dobře řiditelné a zároveň dávají i záruku v době, kdy nebude svítit slunce nebo kdy nebude foukat. To jsme určitě nikdy nerozporovali, jenom poukazujeme na ty otázky bezpečnostní i ekonomické a to, že vlastně přijetím tohoto zákona se Parlament vzdává své kontrolní role v tom, že není schopen například řešit otázku kolik budou ty celkové investiční náklady na výstavbu, není tam vlastně vložen žádný strop, není mechanismus toho, aby Parlament mohl říci, takováto výše už je neadekvátní, nebo například to, co je započítáno do toho, co má být kompenzováno z hlediska přiměřeného zisku.

Takže na to poukazujeme, že chybí tady nějaké brzdy, nějaké záruky, nějaké pojistky. Ale já bych velmi poprosil, protože tady zaznělo mnoho důležitých věcí, kdyby pan ministr Havlíček přece jenom vystoupil, protože jednak říci, jak to bylo s tou pondělní BRS, proč byla zrušena, a tak si myslím, že on jako vicepremiér a člen Bezpečnostní rady státu by to měl vědět a bylo by dobré tady tu odpověď dát, když to neví koaliční partner, který má také vicepremiéra. Potom aby ozřejmil tu otázku těch výroků pana premiéra Babiše za poslední týden, který určitým způsobem začal zpochybňovat harmonogram a přípravu tendru, to si myslím, že byla hodně překvapivá informace, takže myslím si, že toto jsou minimálně dva velmi zásadní důvody a pak samozřejmě i to, co tady zmiňovali někteří kolegové, naposledy kolega Pávek, z hlediska těch záruk v oblasti nákladů a v oblasti přiměřeného zisku. Ale myslím si, že ty první dva důvody, ty jsou docela zásadní pro to, aby tady někdo za vládu řekl, proč se to v pondělí neodehrálo, Bezpečnostní rada státu tak, jak byla plánovaná, a kde se měla projednávat i záležitost tohoto zákona.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



