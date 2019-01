Jurečka (KDU-ČSL): Dálnice potřebuje odpočívadla

Děkuji. Dobrý večer milé kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, členové vlády, dovolte mi, abych reagoval na některé věci, které tady pan ministr dopravy objasňoval. Začnu tím, že asi kdyby takovéto vystoupení věcné, byť tam bylo pár zbytečných popíchnutí, pan ministr Ťok tady přednesl v prosinci, kdy jsme o to žádali, tak jsme měli ten bod asi za hodinu a půl vyřešený, emoce by se v mnoha ohledech uklidnily a mohlo to být odehráno zcela jinak. My jsme mezi tím poslouchali zhruba měsíc různé výroky, kdy pan premiér říkal, že to jinak dopadnout nemohlo, protože se může soutěžit jenom na cenu. Tady to budu rozporovat. Budu rozporovat i to, co jste říkal, pane ministře, vy, protože ani u minulého zákona o zadávání veřejných zakázek nebylo nutné soutěžit na cenu. Bylo to o odvaze zadavatele. Jaká kritéria k předmětu zakázky byl schopen do té zakázky dát a ptal jsem se, potom jsem si to ještě ověřoval u legislativců po dobu, co jste mluvil, nebylo to nutné a zdaleka ne všichni zadavatelé v té době, o které mluvíme, kdy byla tato zakázka zadána, soutěžili na cenu. Tolik pro korektnost, abychom nemátli veřejnost. Mně osobně vadí, když potom pan premiér říká, že není možné jinak, než soutěžit na cenu.

To stejné, když jste vy obhajoval některé věci a říkal jste, že tady napadl sníh, kalamitní sníh a podobně. Já jsem studoval bioklimatologii a v těchto nadmořských výškách, v tomto období 10 až 15 cm za den není kalamitní stav srážky sněhu. To bychom se museli bavit o tom, že napadne čtyřicet padesát centimetrů sněhu. To potom můžeme ohlašovat opravdu za kalamitu s přihlédnutím k tomu, že ostatní komunikace v rámci kraje Vysočina v inkriminovaném období byly průjezdné a sjízdné. Takže tolik pro korektnost. Vysvětluji, kdyby tehdy od vás jasně zaznělo, že se tady ve Sněmovně postavíte čelem, zodpovíte ty otázky, které my jsme kladli ve veřejném prostoru. Vy jste říkal, že nechcete odpovídat. Mezitím vaši poslanci zamítli tu možnost tehdy na jednání schůze před Vánocemi o tom hovořit, tak bychom se posunuli věcně úplně někam jinam.

Nicméně, byly tady zmiňovány některé věci ve vztahu k panu ministru Šimonovskému. Přiznám se, mě nikdy nenapadlo, abych se jako ministr odvolával třeba na pana ministra Zgarbu nebo na pana ministra Mládka nebo na pana ministra Fencla, že něco na resortu nejde a podobně. Nicméně, vy jste sám argumentoval i pan premiér, že jste říkali, že doba přípravy stavby trvá u nás 10 až 12 let. To, když se na to podívám, řekli jste ty výroky v roce 2018, tak více méně se dostáváme do období mandátu pana ministra Šimonovského, a zase, když se podívám na jeho kilometry zahájených dálnic, tak on dokázal zahájit nějakých 112 kilometrů faktické nové výstavby. Samozřejmě dělal v tu dobu i nad přípravě budoucích projektů. A on třeba byl jedním z těch, který zahajoval komunikaci s Pardubickým, Olomouckým krajem, aby se v rámci zásah územního rozvoje kraje řešila trasa R 35. Je to i to memorandum, které ministr Šimonovský podepsal s tehdejším hejtmanem Rabasem a které vy jste a naše vláda jsme na něm postavili dohodu, která následně byla uzavřena mezi vámi, zástupcem vlády a Pardubickým krajem ohledně strategické podpory pro výstavbu R 35. Tolik jenom pro korektnost těch diskusí.

Nicméně, vrátím se k tomu, o čem tady hovořil i kolega Kaňkovský. Já bych hrozně rád chtěl slyšet to, že když se budou v příštím roce plánovat úseky, že tam bude jasně definováno, že tam vzniknou odpočívadla. Ty by měly vzniknout na provizorních okrajových pozemcích, které třeba i Ředitelství silnic a dálnic si pronajme, jak to dělá u některých přeložek, třeba u kategorie silnic prvních a druhých tříd, kde to třeba dělají i krajské úřady. Protože si myslím, že to je nutné řešení. Když jsme se bavili s členy integrovaného záchranného systému, tak ti říkali, je to problematické na 14 kilometrech nemít tady tato odpočinková místa, nemít možnost garantovat, že projedeme, že bude třeba udělat nutný zásah, je to ohrožování a hazardování a prostě tito lidé říkají, že takto by to nemělo být plánováno a měly by tam být ty zálivy pro odstavení vozidel. Já jsem strávil minulý týden šest hodin na cestě ze Štrasburku do Prahy. Musím říct, že jsme projížděli uzavírkami na německých dálnicích a mohu říct, že tam přeložky na úplně nové pozemky budovali a více méně ty zúžené pruhy byly v garanci standardních dvou jízdních pruhů, jaké máme dnes. Dokázali to Němci rozšířit. Bylo vidět, že to bylo i v lokalitách, kde provizorně přemostili vodní toky a ten silniční provoz byl plynulý.

Vy jste tady zmínili a někteří poslanci i podepsali návrh, který údajně má řešit situaci na D jedničce tím, že se zakáže plošně předjíždění vozidlům nad 3,5 tuny v týdnu od 6 do 10 hodin. Prosím, nedělejme toto paušální řešení, protože si myslím, že tady, kdyby se, a vy jste to, pane ministře, naznačil, opravdu dobře provedla komunikace mezi kolegy z Ředitelství silnic a dálnic a dopravní policií a využívalo se více proměnlivého značení, které může třeba klidně i přibýt, tak si myslím, že jít cestou reagovat operativně na vývoj dopravy a na vývoj počasí tím, že se začne omezovat rychlost, začne se omezovat předjíždění, auta se budou dříve stahovat z dálnice před těmi inkriminovanými úseky, je to daleko lepší, systematičtější řešení, než říkat, že plošně zavedeme zákaz předjíždění na 3,5 tuny. To opravdu myslím, že to není řešení, které by od nás veřejnost, laičtí řidiči, ale především i profesionální, kterých se to týká, očekávali. Je dokonce i studie centra dopravního výzkumu. Doporučuji, seznamte se s ní, která ukazuje, že když modelovali, tento dopad byl už v roce 2008, jak by dopadl na praktickou dopravu, tak z toho nevyšlo, že by to přispělo k řešení dopravní situace. I oni zmiňují, že má smysl, bavit se o tom ve vytipovaných úsecích lokálně takovéto opatření zavést.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Dále jste se dotkl pichlavě mé osoby. Já tady hovořím k této problematice z pozice člena hospodářského výboru a člena podvýboru. Já nemám ambici být tady nějakým způsobem neracionální. Já jsem opakovaně veřejně řekl, že když ten problém popíšete, řeknete, jaké vám chybí nástroje, že jsme připraveni jako opozice pomoci těm řešením tak, abychom ty věci posunuli kupředu, aby se třeba řeklo, dobře, pro odlehčení D jedničky je klíčová D 35, potřebujeme ještě nějakou další legislativní podporu nebo rozpočtovou podporu nebo jakoukoliv jinou. Rádi jako opozice pomůžeme. Nikdo z nás, a všichni tady auty jezdíme a velká část i na Moravu, nemá radost z vývoje na D jedničce a rádi tomu jakýmkoliv způsobem pomůžeme. Ale nechceme slyšet, že za to může zákon o veřejných zakázkách a soutěžení na cenu a že za to může v zimě kalamitní sníh. Takové argumenty já úplně nepovažuji za korektní.

Vy jste tady také trošku ťukl na adresu kůrovce. Já to tady nemohu neopomenout nezmínit, byť tuto debatu tímto směrem nemám ambici košatit dnes večer, ale chci říci, že já jsem opakovaně předkládal na vládu materiál. Několik materiálů, které ukazovaly na ten stav, který je. Popisoval jsem, co se děje, jaké máme možnosti, jaké způsoby řešení volíme a nikdo z členů vlády, kteří mě i potom, co jsem odešel, kritizovali, tehdy neřekl, že s tím nesouhlasí, že mu to přijde málo, nebo že by navrhoval něco významně lepšího. Udělal jsem tehdy bezprecedentní kroky jako vy. Možnost vypovězení smluv, udělal jsem opatření obecné povahy, za které jsem byl tehdy výrazně kritizován. Žádal jsem tehdy o vyvolání a zavedení krizového stavu. To mně tehdy bylo odmítnuto ze strany Ministerstva vnitra i ze strany premiéra. Snažil jsem se dělat maximum toho, co chci.

A když se vrátím zpátky k D jedničce, tak opravdu bych byl rád, kdybychom zůstali v té věcné korektní rovině, zmíním ještě jednu věc. Vy jste popisoval, že tehdy ministr Šimonovský mohl rozhodnout o tom, aby se ta rekonstrukce odehrála i v duchu rozšíření o další třetí pruh. Myslím si, že i vy dneska máte v rukou to, že jsou tady ještě úseky, které nejsou vysoutěženy, které lze prostě vrátit v nějaké fázi projektové přípravy a říci, chceme to rozšířit a už tam ten třetí pruh přidat. Stejně ho jednou za deset patnáct let nějaký váš nástupce bude dělat. Takže pokud říkáme, že ministr Šimonovský před dvanácti třinácti lety něco neudělal, dneska pořád na některých úsecích, na které přijde řada až třeba v závěru postupně rekonstrukce, tak klidně se o tom můžeme bavit.

Myslím si, že by to bylo k věci. Dokonce ministr Šimonovský tehdy plánoval a navrhoval rozšíření na šest pruhů v úseku Holubice - Brno. Můžete si dohledat z veřejných zdrojů, že když o tom mluvil a chtěl tuto podporu získat, bylo mu to odmítnuto z důvodů rozpočtových. On byl také v podstatně jiné situaci. Dneska jste v situaci, kdy de facto ŘSD mělo v minulých letech i problém všechny finanční prostředky proinvestovat. Takže tolik jenom pro korektnost té diskuse. A budu hrozně rád, když se prosím pěkně ještě vyjádříte k těm uzavírkám v příštím roce, k těm zálivům, tak aby ta auta tam mohla mít větší šanci být odstavena v okamžiku, kdy se tam stane problém a k té spolupráci mezi Policií, k té otázce proměnlivého značení, nikoliv plošného zákazu pro vozidla nad tři a půl tuny v celé České republice.

Děkuji za pozornost.

