Jurečka (KDU-ČSL): Dívejme se na to optikou rodičů

Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, k ošetřovnému jsme tady vedli už mnoho debat při první vlně v průběhu března, dubna tohoto roku, kdy jsme my za KDU-ČSL od začátku, vlastně bylo to někdy 23. března dávali první návrh, kdy jsme říkali, že výše 60 % z vyměřovacího základu je pro mnoho rodin naprosto nedostačující. Situace se teď opakuje. A já bych byl rád, aby třeba do budoucna vláda a potažmo i parlament přijal opatření, které bude předvídatelné do budoucna pro tyto situace, protože my nevíme, jak se do budoucna může nějaká další vlna vracet, nebo může přijít úplně jiný důvod, pro který budou muset rodiče zůstávat doma se svými malými dětmi.

Návrhy, které za KDU-ČSL předkládáme z hlediska zvýšení vyměřovacího základu, který je dneska na 60 %, jsou motivovány opravdu zoufalou situací mnoha rodičů, především samoživitelek a samoživitelů. Když se podíváme na statistická data, na která tady upozorňuje vícero renomovaných společností, tak vidíme, že nízkopříjmové rodiny ty rezervy, které měly a které byly velmi tenké, tak vyčerpaly během první vlny. Když se podíváme i na šetření, které dělala Asociace samoživitelek a samoživitelů, tak v srpnu tohoto roku po první vlně 50 % z nich už nemělo vůbec žádné rezervy.

Jsme v situaci, kdy už od začátku září tady bylo v průběhu září víc než 500 škol, které musely uzavřít minimálně jednu třídu a poslat děti do karantény, a rodiče s nimi museli zůstat v rámci ošetřovného. Ta situace pro mnoho z těchto rodičů je zoufalá, protože oni ne o vlastní vůli musejí být doma, dost často někdo z nich nemá možnost využít hlídání prarodičů dětí a ztratit 40 % svého příjmu není situace, kterou oni jsou schopni zvládat, aniž by třeba se mnozí nepropadali do dluhových pastí, nemuseli třeba využívat pochybné půjčky a s tím mít velké komplikace spojené třeba i se ztrátou bydlení nebo střechy nad hlavou.

Jenom pro představu musím říct, že při čisté měsíční mzdě 26 000 Kč za současného stavu dostane pečující rodič ošetřovné 14 000. On z 26 000 čistého spadne na 14 000, kdy musí umět z tohoto platu utáhnout náklady rodiny, pokud je to samoživitelka, samoživitel. A jsou tam dost často i případy, kdy je velmi nízké vyměřené výživné na děti po rozvodu, tak je to opravdu velmi složitá situace.

Nepřicházel bych s těmito návrhy, pokud by v České republice byl třeba dobrý systém, nebo řekněme vstřícně nastavený systém mimořádné okamžité pomoci, jak je to třeba v zahraničí, v Německu. Protože jsem si vědom také i těch varovných signálů ze strany zaměstnavatelů, především ze strany zaměstnavatelů zdravotnických zařízení, kteří mají velkou obavu, že teď v té době personální tísně a toho, že nemají dostatek zdravotnického personálu především z řad zdravotních sestřiček, mohou zase o nějakou část těchto maminek přijít. Ale já jako zákonodárce se nemohu dívat na problém toho, že je tady úzké hrdlo ve zdravotním systému optikou, že mě nezajímají ti ostatní rodiče, kteří nejsou zdravotníci a kteří mají opravdu problémy v tom, že nejsou schopni zabezpečit hlídání dítěte a nejsou schopni nějakým jiným způsobem to zvládnout, a zároveň se propadnou ve svých příjmech.

Proto předkládám za klub KDU-ČSL několik pozměňovacích návrhů. Předkládám návrhy, které mají ambici zvýšit vyměřovací základ z 60 % ve třech variantách: na hodnotu 70 %, 75 % a 80 %. U varianty 70 %, která má asi i největší šanci na projití, děláme ještě dvě podvarianty z hlediska možné doby čerpání. Potom se přihlásím k návrhům v podrobné rozpravě.

Ale velmi bych apeloval na to, abychom se opravdu nedívali jenom optikou jedné části spektra zaměstnanců, ale optikou rodičů, kteří jsou ve svízelné životní situaci. Jak jsem uváděl ten příklad, dramaticky se jim propadly čisté příjmy domácností. Jsou na to sami. A jak oni si mají poradit? Jak to mají zvládnout? Takovou optikou bychom se na to jako zákonodárci měli dívat. Děkuju.

