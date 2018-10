Jurečka (KDU-ČSL): Politika se dá dělat s nadhledem, slušností a vtipem

Děkuji všem kandidátům, kteří za nás kandidovali v těchto senátních volbách. Pro ně, jejich rodiny a jejich týmy to byly náročné týdny. Vím, co sil vezme závěr volební kampaně a že o to větší je pak únava, když výsledek zůstane za očekáváním. Díky vám i všem, kteří jste volili KDU-ČSL.

Díky také Pavlu Bělobrádkovi za jeho nasazení, nejen v těchto volbách, ale především za odvahu, nasazení a vůli před osmi lety, jít do čela KDU-ČSL v tak těžké době.

Za zvládnutí tak těžkého období, následného návratu do sněmovny a všech těch událostí posledních osmi let, kdy dokazoval, že politika se dá dělat jako služba. Že cílem není vlastní prospěch, že se dá dělat politika s nadhledem, slušností a vtipem.

autor: PV