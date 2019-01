Jurečka (KDU-ČSL): Ke skutečnému řešení málokdy stačí paušální přístup

Pan premiér mluví o tom, jak chce zvýšit průměrný důchod, to je sice pěkné, ale je to řešení problémů? Málokdy, pokud nám jde o skutečné řešení, stačí paušální přístup. Je třeba jít mnohem více do hloubky a hledat detailnější řešení. To je náročnější na přípravu a často i na komunikaci vůči veřejnosti, bohužel toto mi u pana premiéra a této vlády chybí. Místo velkých plošných opatření jít více do hloubky, systémově řešit skutečné problémy, a to je případ nejen důchodového systému.

Jako KDU-ČSL jdeme hlouběji k detailnějším problémům systému, které je skutečně třeba řešit, protože jen další paušální zvyšování důchodů to nevyřeší! Již loni jsme některé tyto návrhy předložili ve sněmovně, bohužel vládní koalice je smetla a nepodpořila, byť o některých našich návrzích dnes hovoří jak pan premiér, tak paní ministryně Maláčová.

Ženy mají průměrně o dva tisíce nižší důchod než muži, zde jsme už loni navrhli pro ženy zvýšení důchodu o 500 korun měsíčně, za každé vychované dítě, bohužel to vládní koalice včetně ANO odmítla podpořit, tedy to, co popisuje pan premiér jako problém, který chce řešit, už mohl řešit loni.

Další problémy systému, které stručně uvedu, pracujeme na jejich řešení a v příštích týdnech představíme komplexní legislativní navrh na jejich změny:

Obnovit dřívější odchod do důchodu maminkám, dle počtu vychovaných dětí

Umožnit manželům využít princip společného vyměřovacího základu pro důchod, jako jedno ze systémových opatření proti budoucím nižším vyměrům důchodů u maminek, které jsou znevýhodněny nižšími vyměrami důchodů, právě nižšími příjmy, způsobenými větší péčí o rodinu. Jedinou zásluhovostí nemůže být výše výdělků, ale také vychované děti.

Chceme změnit nastavení vdovských důchodů, dnešní parametry jsou velice nefér vůči těm, kteří ovdoví. Chceme upravit procentní výměru tohoto důchodu, ale také prodloužení doby poskytování tohoto důchodu a další drobné úpravy parametrů vdovských důchodů.

