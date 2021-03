Jurečka (KDU-ČSL): Můžete dát jasně najevo, jestli vám záleží na kvalitě životního prostředí

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové,

já děkuji za to, že se tento bod zařadil na dnešní jednání schůze a myslím si, že je opravdu na místě, abychom se zabývali zřízením vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, tak jak nám to náš jednací řád umožňuje, jak to umožňuje Ústava České republiky. Těch důvodů je celá řada, proč si myslíme jako skupina čtyřiceti poslanců, že je nutné takovýto krok udělat. Jsme v situaci, kdy za chviličku budeme mít smutné výročí. Od 20. září uplyne půl roku a jsme v situaci, kdy došlo opravdu k největší ekologické havárii na naší řece v novodobé historii České republiky. Žádné jiné případy nemůžeme s touto havárií srovnávat nejenom z hlediska množství uhynulých ryb, ale především z hlediska délky zasaženého toku řeky Bečvy, ať už na území Zlínského kraje nebo potom především na území Olomouckého kraje.

Jsme v situaci, kdy na úvod celého toho příběhu jsme byli ujišťováni, že vyšetřování bude velmi rychlé, viníky se podaří najít také velmi rychle a budou bezprecedentně potrestáni a že zároveň také dojde k maximální aktivitě, pokud jde o obnovu postižené části řeky Bečvy a celého ekosystému. Nicméně mezitím uplynulo mnoho vody v Bečvě a dostáváme se do situace, kdy napřed bylo deklarováno, že 20. prosince bude zveřejněn znalecký posudek znalce, o kterého se opírá další postup vyšetřování Policie České republiky, a bohužel tento termín byl posunut. Byl posunut na konec února a dneska jsme ve třetině března a stále nevíme, kdy vlastně tento klíčový znalecký posudek bude zpracován.

Je tady ale mnoho otázek a stále nevyjasněných záležitostí nejenom kolem právě toho znaleckého posudku. Já věřím, že soudní znalec se snaží dělat maximum možného, ale je asi ve velmi těžké situaci, protože my jako poslanci, ale i mnoho lidí, kteří se tou problematikou zabývají, dostáváme opravdu velké množství podnětů, podnětů od lidí, kteří v tom regionu žijí a jsou aktivní. Jsou aktivní do té míry, že byli např. těmi prvními, kteří zjistili, že k takovéto havárii došlo. Byli to zástupci rybářů, rybářského sdružení Hustopečí nad Bečvou. Tito lidé vlastně alarmovali orgány, ať už to byla Česká inspekce životního prostředí, integrovaný záchranný systém, zástupci povodí atd. A my jsme dneska v situaci jako poslanci, že dostáváme velké množství různých informací o tom, že ten přístup těch orgánů v prvních hodinách i dnech po té ohlášené havárii byl velmi zvláštní, nekoordinovaný, neměl ten patřičný a adekvátní tah na branku, aby se podařilo udělat maximum pro to, aby se viníka podařilo vypátrat, aby se podařilo celou tuto záležitost rychle uzavřít. Dostáváme podněty, které se týkají ať už přístupu a práce České inspekce životního prostředí, integrovaného záchranného systému, spolupráce se zástupci orgánů, které působí na obci s rozšířenou působností, až po spolupráci se zástupci podniků v povodí Moravy. A těch věcí a těch různorodých teorií, které kolem toho jsou dneska ve veřejném prostoru, je opravdu velké množství.

Já jsem přesvědčen, že jsme se dostali do fáze, kdy je potřeba, aby kromě toho vyšetřování, které tady běží standardní cestou, které má na starosti Policie České republiky ve spolupráci právě s těmi dotčenými dalšími subjekty, jako je Česká inspekce životního prostředí, Povodí Moravy a dalšími, aby tady vznikla sněmovní vyšetřovací komise, protože rozsah těch věcí, o kterých tady mluvíme, má dopad nejenom do toho, abychom dokázali popsat, odhalit viníka, příčinu té havárie, jak k ní došlo, potrestat ho, udělat kroky k nápravě, zarybnění řeky Bečvy, ale také abychom dokázali říci, že jsme schopni udělat takové změny kompetencí, součinností, včetně změn v legislativě, že budeme eliminovat riziko, že by takováto havárie v budoucnu mohla někdy vzniknout. A to si myslím, že má být smysl práce této vyšetřovací komise, o kterou my usilujeme.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já musím říct, že pro mě osobně je to téma, které je opravdu velmi blízké a srdeční, protože generace mých předků, kteří žili v obci Rokytnice u Přerova, a žijeme tam jako rodina dodnes, tak jsme s řekou Bečvou velmi úzce spjatí, protože je to řeka, která protéká naším katastrem, řeka, která ovlivňuje hladinu spodních vod v naší obci, většina našich domů, které byly v minulém a předminulém století postaveny, mají základy ze štěrku, který byl těžen v řece Bečvě. Je to řeka, kam se chodí u nás na procházky, kam se chodí rybařit, kam se chodíme koupat. Máme k té řece opravdu po generace velmi silný vztah. Já jsem přesvědčen, že tak jak se naše společnost chová k lidem, k našim blízkým, k sobě navzájem, ale i tak, jak se chováme k životnímu prostředí, tak je to odraz naší vyspělosti, naší kultury a našich hodnot, které v reálném životě žijeme. A když se podíváme na řeky a jejich význam v celé historii lidstva, tak ten význam je obrovský a nemůžeme ho opomíjet. Řeky si nezaslouží takový přístup, aby něco někam bylo zameteno pod stůl. Řeky měly obrovský význam z hlediska obživy obyvatel, dopravy, využití energie. Kdyby tady byl ministr kultury, tak bych také připomněl - a připomenu to, i když tady není - že je to také velký zdroj inspirace v oblasti kultury. Když se řekne Má vlast, Vltava, tak okamžitě si každý vybaví a kdo je kulturně vzdělán, tak když slyší tóny Vltavy, tak mu z toho nabíhá husí kůže. A my tady máme příběh řeky, která sice není Vltavou, ale je Bečvou a zacházíme s tím velmi prazvláštně.

Takže bych byl rád, abychom dokázali si opravdu nastavit pravidla pro to, jakým způsobem tento příběh dokážeme rozplétat, dokážeme tu Bečvu, o které se i v těch kulturních rovinách mnohdy píše - např. Vlasta Redl, ten o Bečvě taky napsal jednu skladbu, píseň, a tam říká: Teče Bečva, teče dolů korytem a jde to s ní z kopce a když přijde léto, tak do ní valmezští házejí duše a těla od traktorů. Já bych byl rád, aby zůstalo jenom u tohoto lyrického popisu, ale aby tam nebyly již házené žádné duše, žádná těla a už vůbec ne žádné jiné kontaminující látky, které způsobují takovéto havárie.

Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 6722 lidí

Dovolím si tedy směřovat k tomu konkrétnímu návrhu této vyšetřovací komise. My jsme v tom, když jsme dávali těch čtyřicet podpisů poslanců podle jednacího řádu vedení Sněmovny, tak jsme dávali i konkrétní návrh usnesení. Já si ho tady dovolím oživit, pokud jste ho nečetli, a drobně jsme ho ještě i doupravili a rozšířili v jednom bodě. Vlastně tím chci deklarovat smysl této vyšetřovací komise, kam by se měla ubírat, jaká by měla být její činnost, jaký by měl být rozsah činnosti této komise.

A proto si dovolujeme navrhnout zřízení poslanecké vyšetřovací komise a uložit usnesením Poslanecké sněmovny k této ekologické katastrofě na řece Bečvě: "A) Aby tato vyšetřovací komise shromáždila veškeré podklady k ekologické katastrofě na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 a i následným haváriím, které se potom staly v uplynulém roce. B) Prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení. C) Vyhodnotit na základě získaných podkladů správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost. D) Vyhodnotit naplňování zákonných povinností a opatření orgánů státu k ochraně povrchových vod se zřetelem na prevenci a zvládání havárií. E) Dohlédnout na plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1391 ze 72. schůze ze dne 3. prosince 2020, které ukládá vládě i ministrovi životního prostředí odpovídající úkoly.

III. Ukládá vládě České republiky a dotčeným orgánům státu poskytnout vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny plnou součinnost při jejím fungování a stanovujeme lhůtu - je to předmětem ještě možné diskuse, jestli čtyři nebo např. šest měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně. 5) Určuje počet členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na devět a stanovuje paritní způsob jejich volby, přičemž každý poslanecký klub smí nominovat jednoho člena komise, tak jak je to obvyklé i v případě jiných vyšetřovacích komisí."

Kolegyně, kolegové, chtěl bych vás poprosit, abyste podpořili vznik této vyšetřovací komise, abyste dali možnost, aby věci, o kterých se tady šest měsíců spekuluje, pře, diskutuje, aby je bylo možno objektivně v rámci činnosti této komise prozkoumat, prověřit a dát prostor k tomu, aby do budoucna se udělala taková opatření ve změně legislativy, spolupráce dotčených orgánů, aby se tato havárie v takovém rozsahu už na našem území nikdy neopakovala.

Svým hlasováním budete moci rozhodnout a dát jasně najevo, jestli vám záleží na kvalitě našeho životního prostředí. Jestli vám záleží na práci desetitisíců rybářů v České republice. Jestli to, co jste měli napsáno ve svých různých programech a v programovém prohlášení vlády, že ochrana životního prostředí je pro vás důležitá, jestli to berete vážně. Protože i toto je jeden ze způsobů, jak můžeme přispět ke zlepšení ochrany životního prostředí v České republice. A přispěje také k tomu, aby když jsme v mnoha ohledech kritizováni, jakým způsobem jako politici a poslanci fungujeme, tak teď máme šanci ukázat, že my tady nic pod stůl zametat nechceme, ale chceme udělat maximální kroky k tomu, aby se i tyto pochybnosti transparentní činností takovéto sněmovní vyšetřovací komise podařilo rozptýlit.

Děkuji za podporu a děkuji za pozornost.

Psali jsme: Jurečka (KDU-ČSL): Otevřený dopis poslancům Parlamentu České republiky ve věci otravy řeky Bečvy Jurečka (KDU-ČSL): Počítá se s využitím lázeňských domů? Jurečka (KDU-ČSL): Žádáme o distribuci respirátorů potřebným ze státních hmotných rezerv Jurečka (KDU-ČSL): Respirátory a nanoroušky dát k dispozici i těm, kteří na to nemají peníze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.