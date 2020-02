Jurečka (KDU-ČSL): Návrh zákona o přídavku na bydlení se naprosto míjí účinkem

reklama

Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Přicházím s prosbou. Chtěl bych navrhnout zařazení bodu, který se týká aktuální problematiky Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy paní ministryně - jak jste mnozí určitě zaregistrovali - přichází s návrhem nového zákona o přídavku na bydlení. Tento návrh zákona má na jedné straně bohulibý cíl, ale naprosto se míjí účinkem.

Musím říct, že za nás, za KDU-ČSL, je důležité řešit problematiku byznysu s chudobou. Je potřeba řešit otázku vyloučených lokalit, problematiku nedostupného bydlení, předraženého, chybějící sociální bydlení. Ale jsme přesvědčeni, že forma, kterou zvolila paní ministryně práce a sociálních věcí v případě návrhu tohoto zákona, je krajně nešťastná, a protože se může týkat v případě toho, že by se tento návrh opravdu dostal do účinnosti a do praxe, statisíců osob v České republice a...

A týká se to opravdu velkého počtu lidí, a to včetně i těch lidí, rodin a domácností, které nemůžeme označit jako ty, kteří zneužívají systém sociálních dávek. Jsou to lidé, kteří pracují. Bohužel jsou to lidé dost často velmi nízkopříjmoví, sociálně ohrožení, jsou na hranici chudoby.

Já tady mám několik konkrétních důvodů, které bych tady chtěl zmínit, proč žádám o to, aby tento bod byl zařazen, aby o tom poslanci byli informováni, mohli se k tomuto záměru vyjádřit, protože registruji, že i v rámci projednávání tohoto materiálu v mezirezortním připomínkovém řízení, jsou k tomuto materiálu velké výhrady z ostatních ministerstev, jako je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví, ale i další rezorty.

Je tady navrhován takový ten bohulibý bod, a to je v případě absence dětí nad sto hodin při školní docházce, že by se tady tento příspěvek nevyplácel. Není dořešena otázka, jakým způsobem k tomu budou přistupovat lékaři, jaké budou uvádět důvody té zdravotní absence. Není tady dohoda s tím zdravotním sektorem. Je tady také evidentní, že MPSV v tento okamžik rezignuje na přípravu opravdu systémového nástroje, a tedy řešení problematiky sociálního bydlení včetně legislativní podpory v této oblasti. A my tady víceméně tímto návrhem, který paní ministryně Maláčová teď tlačí, dosáhneme toho, že tu dávku sice dostane méně lidí, ale včetně seniorů, a pak začne opravdu ten zákon lidi uvrhávat do chudoby, a do chudoby bez přístřeší, a bude je vyhánět na ulici.

Bohužel paní ministryně nedbá těch opravdu racionálních připomínek, které tady jsou od zástupců Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, kdy starostové upozorňují, že toto není řešení. To je jenom přehození problému na úroveň starostů, primátorů, na úroveň komunální, na úroveň obcí. Samozřejmě i ten nový návrh způsobu výpočtu této dávky je velmi zvláštní, protože nově by měla být dávka na bydlení stanovena na základě... (Hluk v sále trvá.) Já se omlouvám, pane předsedo, je to opravdu velmi těžké tady...

Nově by měla být dávka na bydlení stanovena na základě průměru 10 % nejnižších cen nájemného v dané obci. Například v Litvínově se tak pro stanovení výše nové dávky počítá s nájemným maximálně deset korun metr čtvereční. V některých obcích jsou to pouhé tři koruny za metr čtvereční. A cena v Liberci se počítá s částkou osmdesát čtyři korun za metr čtvereční.

Tržní nájem je přitom dvakrát vyšší. Důsledek takovéhoto opatření může ohrozit 60 % současných příjemců příspěvku na bydlení, v době rekordně rostoucích nájmů si výrazně pohorší a strop dávek bude nižší, než je jejich nájemné. To prostě je opravdu výrazné zhoršení té situace. A znovu opakuji, pro lidi, které nemůžeme označit jako zneužívače dávek a příspěvku na bydlení jako takových. Je to tu také v situaci, kdy tady máme kauzy v poslední době, kdy maminky s dětmi pro relativně drobné porušení některých podmínek, přitom že chtějí uživit svoji rodinu, jsou to samoživitelky, tak jim hrozilo to, že se ocitnou na ulici. To jsou další případy, které v tento okamžik by znamenalo, že tyto ženy - samoživitelky, byť mají snahu pracovat, by velmi rychle na té ulici skončily.

Takže já bych chtěl poprosit, kdyby tady kolegyně poslankyně, poslanci, podpořili návrh zařazení tohoto bodu, abychom si mohli vyslechnout ten záměr paní ministryně, jak v této oblasti chce dále postupovat. A abychom také se mohli bavit o tom, jak tento problém opravdu ve své podstatě řešit, nikoliv špatnou cestou řešit důsledky a přehazovat ten problém především na starosty měst a obcí v České republice. Děkuji za podporu tohoto návrhu, a dovolím si jej navrhnout zařadit na dnešní jednací den po bodě č. 125.

Děkuji.

